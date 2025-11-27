Міндіч подав апеляційну скаргу в ВАКС: оскаржує арешт своїх квартир

Підозрюваний у справі про корупцію в "Енергоатомі" Тимур Міндіч подав до ВАКС апеляційну скаргу щодо арешту свого майна. Під арештом наразі перебувають п'ять його квартир у Києві та Дніпрі.

Інформація про подану адвокатом Тимура Міндіча до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скаргу опублікована 24 листопада на сайті "Судова влада України". Журналісти "Главкому" за допомогою аналітичної системи YouControl з'ясували, що станом на 26 листопада арештовані три квартири підозрюваного у Києві та дві у Дніпрі.

Згідно з отриманими журналістами даними, у Києві арештовані квартири Міндіча на вулиці Михайла Грушевського, 9а (дві загальною площею 736,6 кв. м), а також на вулиці Царика Григорія, 3. В Дніпрі арештовані дві квартири бізнесмена на вулиці Святослава Хороброго, 7.

Справа Тимура Міндіча: що відомо

11 листопада НАБУ оголосило про підозри учасникам корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, керівником угрупування був бізнесмен Тимур Міндіч.

13 листопада президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, що фігурують у справі про корупцію.

Розслідувачі Hromadske 17 листопада розповіли, що мати Тимура Міндіча протягом 2020-2023 років стала власницею трьох квартир у Києві.

22 листопада стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ оголосило фігурантів справи "Енергоатому" Міндіча та Цукермана в розшук.

25 листопада в НАБУ розповіли, що Міндіч зумів швидко виїхати з країни прямо перед обшуками 10 листопада.

Народний депутат Ярослав Железняк 26 листопада показав, яку інформацію про посадовців збирав Міндіч. За словами парламентаря, "бек-офіси" бізнесмена мали 527 досьє.