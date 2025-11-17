Мати Тимура Міндіча стала власницею трьох квартир у Києві, — розслідування

Стелла Міндіч, за даними Hromadske, має три квартири в столиці. Два об'єкти в ЖК преміумкласу "Метрополь" зареєстровані на неї 2023 року, а мінімальна ринкова вартість такої нерухомості може становити $600 тисяч.

Зокрема, мати Тимура Міндіча, якого називають головною людиною в корупційній схемі, обзавелася трьома квартирами в Києві протягом 2020-2023 років. Про нерухомість Стелли Міндіч розповіли розслідувачі Hromadske.

Згідно з оприлюдненою журналістами інформацією, одна з цих квартир, площею 214 кв. м, розташована в будинку на Грушевського 9-А, і належить матері Міндіча з 2020 року.

Ще дві квартири в ЖК преміумкласу "Метрополь" зареєстровано на неї нещодавно — у 2023 році, а їхня загальна площа — майже 200 кв. м.

Мінімальна ринкова ціна цієї нерухомості на 2023 рік — майже $600 тисяч, проте в реальності Стелла Міндіч могла заплатити менше.

"Згідно з наявними в розпорядженні редакції документами, жінка заплатила за ці дві квартири 2 967 000 грн, або $80 690. Квартири Стелла Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК — ТОВ "Скайпроджект". Компанія належить Олександру Глімбовському — тестю ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова", — йдеться в розслідуванні.

У самого Тимура Міндіча на Грушевського чотири квартири. Дві з них Міндіч орендував у Івана Кравчука, тестя колишнього народного депутата Антона Яценка. Ще дві квартири близький соратник президента України Володимира Зеленського купив протягом 2020-2021 років. Загальна площа всіх чотирьох квартир — 1285 м. кв.

Наприкінці минулого тижня на цю нерухомість накладено арешт з подачі НАБУ.

Щодо інших фігурантів справи, то, наприклад, Олександр Цукерман, співробітник бек-офісу з "відмивання" грошей, відомий на плівках як Шугармен, упродовж останніх років став власником двох приміщень і двох квартир у центрі Києва на вулиці Чикаленка. Загальна площа нерухомості — 1134 "квадратів".

Обидві квартири Олександру нібито подарувала дружина Олена: одну, площею 80 кв. м, у 2023 році, другу, площею 374 кв. м — у 2024-му.

Обзавелася житлом і транспортом і Олександра Фурсенко, дружина Ігоря Фурсенка, якого називають бухгалтером бек-офісу. Вона є ФОП і займається консультуванням з питань комерційної діяльності та управління.

Згідно з розслідуванням, у вересні 2023 року купила авто Audi Q8 23-го року випуску, вартість якого може перевищувати $70 000 тис. і досягати $100 тис. залежно від комплектації.

У червні 2024 року Олександра стала власницею квартири та паркомісця в центрі Києва.

Квартира в клубному будинку закритого типу площею 267 кв. м. Квартира, площа якої на 100 "квадратів" менша, ніж в Олександри, зараз коштує $400 000.

На момент написання матеріалу Тимур Міндіч ніяк не коментував результатів розслідування.

Нагадаємо, Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі 10 листопада. Близький друг Зеленського скористався послугами львівського сервісу преміумперевезень "ТаймЛюкс". За інформацією ДПСУ, Тимур Міндіч покинув Україну на законних підставах.

Тим часом НАБУ і САП повідомили про подання клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді тримання під вартою.