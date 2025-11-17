Мать Тимура Миндича стала владелицей трех квартир в Киеве, – расследование

Стелла Миндич, по данным Hromadske, имеет три квартиры в столице. Два объекта в ЖК премиум-класса "Метрополь" зарегистрированы на нее в 2023 году, а минимальная рыночная стоимость такой недвижимости может составлять $600 тысяч.

В частности, мать Тимура Миндича, которого называют главным человеком в коррупционной схеме, обзавелась тремя квартирами в Киеве на протяжении 2020-2023 годов. О недвижимости Стеллы Миндич рассказали расследователи Hromadske.

Согласно обнародованной журналистами информации, одна из этих квартир, площадью 214 кв. м, расположена в доме на Грушевского 9-А и принадлежит матери Миндича с 2020 года.

Еще две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь" зарегистрированы на нее недавно — в 2023 году, а их общая площадь – почти 200 кв. м.

Минимальная рыночная цена этой недвижимости на 2023 год – почти $600 тысяч, однако в реальности Стелла Миндич могла заплатить меньше.

"Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, женщина заплатила за эти две квартиры 2 967 000 грн, или $80 690. Квартиры Стелла Миндич покупала у заказчика строительства ЖК – ООО "Скайпроджект". Компания принадлежит Александру Глимбовскому – тестю экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова", – говорится в расследовании.

У самого Тимура Миндича на Грушевского четыре квартиры. Две из них Миндич арендовал у Ивана Кравчука, тестя бывшего народного депутата Антона Яценко. Еще две квартиры близкий соратник президента Украины Владимира Зеленского купил в течение 2020-2021 годов. Общая площадь всех четырех квартир – 1285 м. кв.

В конце прошлой недели на эту недвижимость наложен арест с подачи НАБУ.

Что касается других фигурантов дела, то, например, Александр Цукерман, сотрудник бэк-офиса по "отмыванию" денег, известный на пленках как Шугармен, в течение последних лет стал владельцем двух помещений и двух квартир в центре Киева на улице Чикаленко. Общая площадь недвижимости – 1134 "квадратов".

Обе квартиры Александру якобы подарила жена Елена: одну, площадью 80 кв.м, в 2023 году, вторую, площадью 374 кв. м – в 2024-м.

Обзавелась жильем и транспортом и Александра Фурсенко, жена Игоря Фурсенко, которого называют бухгалтером бэк-офиса. Она является ФЛП и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Согласно расследованию, в сентябре 2023 года купила авто Audi Q8 23-го года выпуска, стоимость которого может превышать $70 000 тыс. и достигать $100 тыс. в зависимости от комплектации.

В июне 2024 года Александра стала владелицей квартиры и паркоместа в центре Киева.

Квартира в клубном доме закрытого типа площадью 267 кв. м. Квартира, площадь которой на 100 "квадратов" меньше, чем у Александры, сейчас стоит $400 000.

На момент написания материала Тимур Миндич никак не комментировал результаты расследования.

Напомним, Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси 10 ноября. Близкий друг Зеленского воспользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок "ТаймЛюкс". По информации ГПСУ, Тимур Миндич покинул Украину на законных основаниях.

Тем временем НАБУ и САП сообщили о подаче ходатайства об избрании меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде содержания под стражей.