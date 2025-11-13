"Решик" в Fire Point: САП раскрыла новые детали трудоустройства Фурсенко к производителю "Фламинго"

Прокурор САП озвучила на заседании суда слова подозреваемого в хищениях в "Энергоатоме" Александра Цукермана об устройстве другого фигуранта дела, Игоря Фурсенко, в компанию-производителя ракет "Фламинго" Fire Point.

О новых деталях, вскрывшихся в разговоре Александра Цукермана (на пленках НАБУ — "Шугармен") и Игоря Фурсенко ("Решика") пишет "Центр противодействия коррупции". Во фрагменте из "пленок Миндича" Фурсенко и Цукерман обсуждают уплату налогов.

В ЦПК привели зачитанную прокурором на заседании беседу между Цукерманом и Фурсенко, которая по данным следствия состоялась 20 марта 2025 года. В ней Александр Цукерман говорит Игорю Фурсенко, что он "уже сотрудник Фаерпоинта".

"Фаерпоинта, да. Сейчас посчитаю еще налоги, сколько надо", — ответил Фурсенко.

Цукерман отметил, что за Фурсенко будут платить все налоги, впрочем, в диалоге не уточняется, кто именно это будет делать.

Відео дня

Подозреваемый в коррупции Фурсенко устроился в компанию-производителя ракет "Фламинго" Фото: скриншот

По информации следствия, Фурсенко официально занимал в Fire Point должность администратора и благодаря этому мог пересекать государственную границу во время военного положения.

В Центре противодействия коррупции отметили, что в период с января 2018 по август 2025 года "Решик" в целом выезжал из страны 26 раз.

До этого в эфире "Радио NV" совладелец Fire Point Денис Штилерман уверял, что Тимур Миндич не имеет отношения к компании. По словам Штилермана, Миндич обращался по поводу продажи доли компании, однако ему было отказано. В интервью "Зеркалу недели" от 10 октября Штилерман рассказал, что Миндич выражал желание войти в список акционеров компании весной 2024 года, после того, как Fire Point выиграла испытания на полигоне, однако "из этого ничего не вышло".

Коррупция в "Энергоатоме": детали дела

Прокурор САП во время рассмотрения дела о коррупции в "Энергоатоме" в Высшем антикоррупционном суде подтвердил, что бизнесменом, подозреваемым в управлении организацией, является Тимур Миндич, и заявил о его возможном влиянии на экс-министра обороны Рустема Умерова. Умеров опроверг эту информацию.

Напомним, прокурор САП в Высшем антикоррупционном суде рассказала, что Игорь Фурсенко ("Решик" на "пленках Миндича") работал на заводе "Фламинго" в должности администратора с 19 марта 2025 года, чтобы иметь возможность выезжать за границу и свободно ездить по Украине. По словам прокурора, соответствующие данные предоставило ООО Fire Point.

Издание Politico 13 ноября писало, что детективы НАБУ в ближайшее время придут с обысками в Минобороны Украины.

В опубликованных 10 ноября фрагментах аудиоперехватов НАБУ можно услышать, как "Решик" сетует на то, что тянул $1,6 млн вручную.