"Рьошик" у Fire Point: САП розкрила нові деталі працевлаштування Фурсенка до виробника "Фламінго"

Прокурорка САП озвучила на засіданні суду слова підозрюваного в розкраданнях в "Енергоатомі" Олександра Цукермана про влаштування іншого фігуранта справи, Ігоря Фурсенка, до компанії-виробника ракет "Фламінго" Fire Point.

Про нові деталі, що розкрилися в розмові Олександра Цукермана (на плівках НАБУ — "Шугармен") і Ігоря Фурсенка ("Рьошика") пише "Центр протидії корупції". У фрагменті з "плівок Міндіча" Фурсенко та Цукерман обговорюють сплату податків.

В ЦПК навели зачитану прокуроркою на засіданні бесіду між Цукерманом та Фурсенком, яка за даними слідства відбулася 20 березня 2025 року. У ній Олександр Цукерман говорить Ігорю Фурсенку, що він "уже співробітник Фаєрпоінта".

"Фаєрпоінта, так. Зараз порахую ще податки, скільки треба", — відповів Фурсенко.

Цукерман зауважив, що за Фурсенка будуть платити всі податки, втім у діалозі не уточнюється, хто саме це робитиме.

Відео дня

Підозрюваний в корупції Фурсенко влаштувався до компанії-виробника ракет "Фламінго" Фото: скриншот

За інформацією слідства, Фурсенко офіційно обіймав у Fire Point посаду адміністратора та завдяки цьому міг перетинати державний кордон під час воєнного стану.

В Центрі протидії корупції зазначили, що в період з січня 2018 до серпня 2025 року "Рьошик" загалом виїжджав з країни 26 разів.

До того в ефірі "Радіо NV" співвласник Fire Point Денис Штілерман запевняв, що Тимур Міндіч не має стосунку до компанії. За словами Штілермана, Міндіч звертався щодо продажу частки компанії, проте йому було відмовлено. В інтерв'ю "Дзеркалу тижня" від 10 жовтня Штілерман розповів, що Міндіч висловлював бажання увійти до списку акціонерів компанії навесні 2024 року, після того, як Fire Point виграла випробування на полігоні, проте "з цього нічого не вийшло".

Корупція в "Енергоатомі": деталі справи

Прокурор САП під час розгляду справи про корупцію в "Енергоатомі" у Вищому антикорупційному суді підтвердив, що бізнесменом, що підозрюється в керуванні організацією, є Тимур Міндіч, і заявив про його можливий вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова. Умєров спростував цю інформацію.

Нагадаємо, прокурорка САП у Вищому антикорупційному суді розповіла, що Ігор Фурсенко ("Рьошик" на "плівках Міндіча") працював на заводі "Фламінго" на посаді адміністратора з 19 березня 2025 року, щоб мати можливість виїжджати за кордон і вільно їздити Україною. За словами прокурорки, відповідні дані надало ТОВ Fire Point.

Видання Politico 13 листопада писало, що детективи НАБУ найближчим часом прийдуть з обшуками у Міноборони України.

В опублікованих 10 листопада фрагментах аудіоперехоплень НАБУ модна почути, як "Рьошик" нарікає на те, що тягнув $1,6 млн вручну.