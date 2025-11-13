"Плівки Міндіча" — ще не кінець: найближчим часом прийдуть з обшуками у Міноборони, — Politico

В Україні вибухнув скандал через викриту НАБУ масштабну корупційну схему у сфері економіки. Джерела ЗМІ попередили, що на громадян чекає нове потрясіння — правоохоронці прийдуть з обшуками у Міністерство оборони.

За цей тиждень стало відомо про оголошення підозри 7 особам, які налагодили незаконну схему контролю над ключовими державними підприємствами, зокрема "Енергоатомом". Колишній діловий партнер президента Володимира Зеленського, який проходить як один з підозрюваних по справі, втік з країни. Про це йдеться у матеріалі Politico, опублікованому 13 листопада.

Неназвані співрозмовники, наближені до розслідування, розповіли, що також у полі зору слідчих перебуває корупція у сфері оборонних закупівель. З їхніх слів, вже найближчим часом правоохоронці проведуть ще кілька обшуків у Міноборони. Слідчі дії проводитимуть в межах розслідування щодо завищених цін у контрактах.

Відео дня

"Все це відбувається в дуже невдалий момент, саме тоді, коли Брюссель має ухвалити рішення про додаткове фінансування Києва. Це створює українцям величезні проблеми з переконанням західних союзників продовжувати фінансування. І це дає привід прихильникам MAGA та країнам Центральної Європи, наприклад, Угорщині, запитати: "Навіщо ми це робимо?" — наголосив анонімний іноземний радник українського уряду.

Неназваний ексчиновник однак спрогнозував, що західне фінансування та постачання зброї Україні продовжаться попри скандали з корупцією. Він пояснив, що Україна "занадто велика, щоб збанкрутувати". Однак співрозмовник очікує, що Брюссель дуже рішуче висловить своє невдоволення за лаштунками і вимагатиме реформ як умову фінансування деяких майбутніх проєктів.

Нагадаємо, Фокус розібрав в одному матеріалі, яка була схема та хто фігурує у справі про корупцію в енергетиці. Згаданий колишній діловий партнер Зеленського — це бізнесмен Тимур Міндіч, ймовірний керівник злочинної організації.

13 листопада президент підписав указ про запровадження санкцій проти Міндіча та ще одного підозрюваного у справі Олександра Цукермана.