"Пленки Миндича" — еще не конец: в ближайшее время придут с обысками в Минобороны, — Politico

В Украине разразился скандал из-за разоблаченной НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере экономики. Источники СМИ предупредили, что граждан ждет новое потрясение — правоохранители придут с обысками в Министерство обороны.

За эту неделю стало известно об объявлении подозрения 7 лицам, которые наладили незаконную схему контроля над ключевыми государственными предприятиями, в частности "Энергоатомом". Бывший деловой партнер президента Владимира Зеленского, который проходит один из подозреваемых по делу, сбежал из страны. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 13 ноября.

Неназванные собеседники, приближенные к расследованию, рассказали, что также в поле зрения следователей находится коррупция в сфере оборонных закупок. По их словам, уже в ближайшее время правоохранители проведут еще несколько обысков в Минобороны. Следственные действия будут проводить в рамках расследования относительно завышенных цен в контрактах.

Відео дня

"Все это происходит в очень неудачный момент, именно тогда, когда Брюссель должен принять решение о дополнительном финансировании Киева. Это создает украинцам огромные проблемы с убеждением западных союзников продолжать финансирование. И это дает повод сторонникам MAGA и странам Центральной Европы, например, Венгрии, спросить: "Зачем мы это делаем?" — отметил анонимный иностранный советник украинского правительства.

Неназванный экс-чиновник однако спрогнозировал, что западное финансирование и поставки оружия Украине продолжатся, несмотря на скандалы с коррупцией. Он пояснил, что Украина "слишком большая, чтобы обанкротиться". Однако собеседник ожидает, что Брюссель очень решительно выразит свое недовольство за кулисами и потребует реформ как условие финансирования некоторых будущих проектов.

Напомним, Фокус разобрал в одном материале, какая была схема и кто фигурирует в деле о коррупции в энергетике. Упомянутый бывший деловой партнер Зеленского — это бизнесмен Тимур Миндич, вероятный руководитель преступной организации.

13 ноября президент подписал указ о введении санкций против Миндича и еще одного подозреваемого по делу Александра Цукермана.