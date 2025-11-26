Мав 527 таких досьє: нардеп показав, яку інформацію про посадовців збирав Міндіч

Фігурант корупційної справи щодо розкрадання в енергетиці Тимур Міндіч збирав довідки з інформацією про різних українських чиновників.

У ньому збиралася інформація не лише про особу, але й про його родину, дітей тощо. Про це розповів нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос", який показав у відео своє досьє, яке було зібрано на нього.

Загалом Тимур Міндіч та його "бек-офіси" зібрали 527 досьє, зокрема щодо:

15 детективів НАБУ;

16 депутатів (в тому числі Анастасія Радіна та Ярослав Железняк);

18 Міністрів та заступників;

10 журналістів (Ніколов, Шалайський та інші, хто пише про корупцію);

9 співробітників СБУ;

Колишнього голови "Укренерго" та колишнього голови "Нафтогазу";

Заступника міністра юстиції, членів Державної виконавчої служби, судових експертів (ці досьє почали з'являтися після призначення Галущенко очільником Мін'юсту).

Частина була сформована за 5 днів до атаки на НАБУ та САП у липні.

Железняк зазначив, що ці досьє збиралися окремим правоохоронним органом, "про який він підозрював", але тепер він знає точно, і обіцяє опублікувати це найближчим часом. У той же час в відео він нагадав, що підозру детективам НАБУ оголошували СБУ та ДБР.

При цьому нардеп стверджує, що дані цих "папок" використовувалися мережею анонімних телеграм-каналів в замовних постах.

Що збирали на чиновників

На сторінці Железняка зазначена його особиста інформація, зокрема особисті дані, адреси проживання, інформація про транспортні засоби та про освіту.

перша сторінка досьє на Ярослава Железняка Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Крім того, було зібрано інформацію про його родичів, зокрема, про його маму та дружину. За його словами, довідка у вигляді таблички є ознакою того, що досьє збирали саме правоохоронці.

Окремо Железняк звернув увагу, що у довідці віднесли тимчасово окупований Маріуполь до РФ, зазначаючи, що мати Железняка нібито проживає на території Росії. Ця інформація, за словами нардепа, ширилася телеграм-каналами щодо нього.

Він наголосив, що ще одна інформація, яка є неправдивою у цьому досьє, стверджує, що Железняк почав свій кар'єрний шлях на заводі ім. Ілліча у Маріуполі. Сам нардеп заявив, що переїхав з Маріуполя в 11 класі, і не міг працювати в настільки юному віці.

За його словами, деяка інформація, яка є в досьє, не шукається в реєстрах, що також вказує на причетність когось з правоохоронних органів до створення досьє.

Железняк розповів, що на нього та його родичів загалом складено 7 досьє з загального числа у 527 досьє.

У другій частині досьє зібрані публікації щодо особи, при цьому Железняк підкреслює, що це більше схоже на "звіт про пророблену роботу щодо розміщення негативної інформації".

Раніше повідомлялося, що під час обшуків в одного з фігурантів справи було знайдено досьє на керівника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса та керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

Нагадаємо, що в НАБУ розповіли, що не виставляють нові записи щодо розслідування корупції в "Енергоатомі", оскільки вони ще проходять процесуальну перевірку.