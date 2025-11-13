Розкрадання на "Енергоатомі": за НАБУ могли стежити підконтрольні ОП правоохоронці, — ЗМІ

Під час обшуку в одного з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" на його конспіративній квартирі знайшли досьє на керівника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса та керівника операції "Мідас" Олександра Абакумова.

За співробітниками НАБУ могли стежити правоохоронці, які підконтрольні Офісу президента України, йдеться у статті журналіста Михайла Ткача "Свинарчуки" Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни".

"Підконтрольні ОП правоохоронці для отримання інформації про можливі ризики у справах оточення президента могли стежити за співробітниками НАБУ", — йдеться у матеріалі.

Журналіст не вказав, у якого саме з фігурантів справи про розкрадання на "Енергоатомі" знайшли інформацію про Кривоноса, Абакувмова та інших співробітників. Проте Ткач підкреслив, що серед знайденого є дані про пересування детективів, які неможливо було отримати без доступу до офіційних баз.

"Без допомоги правоохоронних органів фігуранти також не могли отримати інформацію про переміщення НАБУшників з офіційних баз", — зазначено у статті.

Досье на керівництво НАБУ, що знайшли у фігуранта "плівок Міндіча" Досье на керівництво НАБУ, що знайшли у фігуранта "плівок Міндіча" Досье на керівництво НАБУ, що знайшли у фігуранта "плівок Міндіча" Досье на керівництво НАБУ, що знайшли у фігуранта "плівок Міндіча" Фото: УП

Крім того, як стверджують співрозмовники "Української правди" в антикорупційній вертикалі, одразу після обшуків у Міндіча НАБУ і САП почали отримувати погрози про те, що буде "відповідь".

Нагадаємо, 12 листопада прокурорка САП заявила, що "Рьошик" з "плівок Міндіча" працював на заводі "Фламінго", щоб виїжджати за кордон.

Фокус також писав про те, що фігурант "плівок Міндіча" Олександр Цукерман відреагував на підозру та пообіцяв повернутись в Україну.