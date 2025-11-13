Хищения на "Энергоатоме": за НАБУ могли следить подконтрольные ОП правоохранители, — СМИ

Во время обыска у одного из фигурантов дела о хищениях на "Энергоатоме" на его конспиративной квартире нашли досье на руководителя Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.

За сотрудниками НАБУ могли следить правоохранители, которые подконтрольны Офису президента Украины, говорится в статье журналиста Михаила Ткача "Свинарчуки" Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны".

"Подконтрольные ОП правоохранители для получения информации о возможных рисках в делах окружения президента могли следить за сотрудниками НАБУ", — говорится в материале.

Журналист не указал, у какого именно из фигурантов дела о хищениях на "Энергоатоме" нашли информацию о Кривоносе, Абакувмове и других сотрудниках. Однако Ткач подчеркнул, что среди найденного есть данные о передвижениях детективов, которые невозможно было получить без доступа к официальным базам.

Відео дня

"Без помощи правоохранительных органов фигуранты также не могли получить информацию о перемещении НАБУшников из официальных баз", — говорится в статье.

Досье на руководство НАБУ, что нашли у фигуранта "пленок Миндича" Досье на руководство НАБУ, что нашли у фигуранта "пленок Миндича" Досье на руководство НАБУ, что нашли у фигуранта "пленок Миндича" Досье на руководство НАБУ, что нашли у фигуранта "пленок Миндича" Фото: УП

Кроме того, как утверждают собеседники "Украинской правды" в антикоррупционной вертикали, сразу после обысков у Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы о том, что будет "ответка".

Напомним, 12 ноября прокурор САП заявила, что "Решик" с "пленок Миндича" работал на заводе "Фламинго", чтобы выезжать за границу.

Фокус также писал о том, что фигурант "пленок Миндича" Александр Цукерман отреагировал на подозрение и пообещал вернуться в Украину.