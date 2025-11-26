Имел 527 таких досье: нардеп показал, какую информацию о чиновниках собирал Миндич
Фигурант коррупционного дела по хищениям в энергетике Тимур Миндич собирал справки с информацией о различных украинских чиновниках.
В нем собиралась информация не только о личности, но и о его семье, детях и тому подобное. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос", который показал в видео свое досье, которое было собрано на него.
В общем Тимур Миндич и его "бэк-офисы" собрали 527 досье, в частности по:
- 15 детективов НАБУ;
- 16 депутатов (в том числе Анастасия Радина и Ярослав Железняк);
- 18 министров и заместителей;
- 10 журналистов (Николов, Шалайский и другие, кто пишет о коррупции);
- 9 сотрудников СБУ;
- Бывшего главы "Укрэнерго" и бывшего главы "Нафтогаза";
- Заместителя министра юстиции, членов Государственной исполнительной службы, судебных экспертов (эти досье начали появляться после назначения Галущенко главой Минюста).
Часть была сформирована за 5 дней до атаки на НАБУ и САП в июле.
Железняк отметил, что эти досье собирались отдельным правоохранительным органом, "о котором он подозревал", но теперь он знает точно, и обещает опубликовать это в ближайшее время. В то же время в видео он напомнил, что подозрение детективам НАБУ объявляли СБУ и ГБР.
При этом нардеп утверждает, что данные этих "папок" использовались сетью анонимных телеграм-каналов в заказных постах.
Что собирали на чиновников
На странице Железняка указана его личная информация, в частности личные данные, адреса проживания, информация о транспортных средствах и об образовании.
Кроме того, была собрана информация о его родственниках, в частности, о его маме и жене. По его словам, справка в виде таблички является признаком того, что досье собирали именно правоохранители.
Отдельно Железняк обратил внимание, что в справке отнесли временно оккупированный Мариуполь к РФ, отмечая, что мать Железняка якобы проживает на территории России. Эта информация, по словам нардепа, распространялась телеграмм-каналами в отношении него.
Он отметил, что еще одна информация, которая является ложной в этом досье, утверждает, что Железняк начал свой карьерный путь на заводе им. Ильича в Мариуполе. Сам нардеп заявил, что переехал из Мариуполя в 11 классе, и не мог работать в столь юном возрасте.
По его словам, некоторая информация, которая есть в досье, не ищется в реестрах, что также указывает на причастность кого-то из правоохранительных органов к созданию досье.
Железняк рассказал, что на него и его родственников в целом составлено 7 досье из общего числа в 527 досье.
Во второй части досье собраны публикации в отношении лица, при этом Железняк подчеркивает, что это больше похоже на "отчет о проделанной работе по размещению негативной информации".
Ранее сообщалось, что во время обысков у одного из фигурантов дела было найдено досье на руководителя Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и руководителя операции "Мидас" Александра Абакумова.
Напомним, что в НАБУ рассказали, что не выставляют новые записи по расследованию коррупции в "Энергоатоме", поскольку они еще проходят процессуальную проверку.