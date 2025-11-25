В НАБУ объяснили, почему не публикуют новые аудиозаписи "пленок Миндича"

Национальное антикоррупционное бюро, которое опубликовало несколько аудиозаписей в рамках операции "Мидас", после резонанса заметно снизило активность обнародования новых эпизодов.

Однако это не значит, что в дальнейшем публикаций не будет. Сейчас НАБУ не выставляет новые записи по расследованию коррупции в "Энергоатоме", поскольку они еще проходят процессуальную проверку. Как пишет "Суспільне", об этом глава антикоррупционного ведомства Семен Кривонос сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

По его словам, НАБУ публикует только материалы, подтверждающие уже задокументированные эпизоды преступной деятельности.

"Мы же не сериал снимали. Публикуем только ту часть информации, которая помогает следствию", — подчеркнул он, отметив, что такая практика – стандартна для НАБУ.

Он опроверг информацию о том, что НАБУ прекратило публикацию из-за геополитической ситуации или из-за давления. По его словам, Бюро не может публиковать не исследованные или незавершенные процессуально доказательства.

"Мы не публикуем только те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования. Нет на нас давления и препятствий. Мы сохраняем независимость", – подчеркнул он.

Напомним, Кривонос намекнул, что вскоре вполне вероятны новые подозрения и расширение дела, поскольку коррупционная схема охватывает не только энергетику.

Скандал, связанный с расследование коррупции с участием высокопоставленных чиновников, не только привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, но и заставил Кабмин задуматься о переформатировании Наблюдательный совет.

Бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подал заявление на увольнение из Наблюдательного совета "Энергоатома", в котором находился с июня 2024 года.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил в суде, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова.

Также сообщалось, что в НАБУ рассказали, как Миндич, главный фигурант расследования, сумел быстро выехать из страны.