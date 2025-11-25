Операция "Мидас": в НАБУ заявили о том, что "дело будет расширяться"

Энергетика – не единственная сфера, в которой Национальное антикоррупционное бюро выявило факты масштабной коррупции, а перечень тех, кому объявили о подозрении, – не окончательный.

Деньги по коррупционным схемам поступали не только из энергетики, однако именно энергетика была наиболее приоритетной, поскольку является самой "темной" в части регулирования. Об это на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил руководитель НАБУ Семен Кривонос, пишет народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сейчас прослушиваются все записи, потому что в течение тех тысяч часов звучали разные фамилии, разные названия компаний, озвучивались разные события… Многие вещи становятся более понятными. И я глубоко убежден…, что у нас будут еще подозреваемые по данному делу, и это дело будет расширяться", – сказал глава НАБУ.

По словам Кривоноса, в начале масштабного досудебного расследования детективам Бюро очень мешали безосновательные обвинения в работе на русских.

Он также заявил, что независимость правоохранительных органов должна быть усилена.

"Без институциональной независимости – это вопрос времени, когда вырастет очередной бэк-офис", – подчеркнул Кривонос.

Сейчас следователи НАБУ собирают доказательную базу о причастности лиц, которым еще не объявлено о подозрении.

"Во время этого расследования я точно убедился, что одним из источников распространения информации к субъектам, которые являются потенциальными нашими подозреваемыми, является целенаправленная работа других органов государственной власти или правоохранительных органов по препятствованию расследованию НАБУ", – отметил Александр Абакумов, руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, которые занимались разоблачением схемы хищения средств в "Энергоатоме".

Он подтвердил информацию о слежке за детективами Бюро, а также сбор данных об их месте жительства и семьях.

"Членами преступной организации было собрано в общей сложности 527 справок по разным влиятельным людям в государстве. Среди них мы видим 15 детективов НАБУ, проводивших расследование. Часть этих файлов непосредственно собрана 17.07.2025 года до печально известных событий в июле по поводу массовых обысков в Бюро", – добавил Абакумов.

Кривонос заверил, что расследование не остановлено и не свернуто.

"Мы не публикуем только те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования. Нет на нас давления и препятствий. Мы сохраняем независимость", – цитирует Гончаренко главу НАБУ.

Операция "Мидас", организованная Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, началась еще более двух лет назад. Тогда детективы начали отслеживать деятельность "бэк-офисов", где обсуждались контракты, влияние на чиновников и распределение взяток.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что детали операции "Мидас" пока не будут публиковаться из-за вопросов, связанных с военным положением.

Тем временем расследование продолжается. По словам нардепа Ярослава Железняка, всего около 40-ка фигурантов, которые на пленках значатся под разными прозвищами, до сих пор еще идентифицированы.