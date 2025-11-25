Операція "Мідас": у НАБУ заявили про те, що "справа буде розширюватися"

Енергетика — не єдина сфера, в якій Національне антикорупційне бюро виявило факти масштабної корупції, а перелік тих, кому оголосили про підозру, — не остаточний.

Гроші за корупційними схемами надходили не лише з енергетики, проте саме енергетика була найбільш пріоритетною, оскільки є найбільш "темною" в частині регулювання. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив керівник НАБУ Семен Кривонос, пише народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Зараз прослуховуються всі записи, тому що протягом тих тисяч годин звучали різні прізвища, різні назви компаній, озвучувалися різні події... Багато речей стають більш зрозумілими. І я глибоко переконаний..., що у нас будуть ще підозрювані у цій справі, і ця справа буде розширюватися", — сказав глава НАБУ.

Відео дня

За словами Кривоноса, на початку масштабного досудового розслідування детективам Бюро дуже заважали безпідставні звинувачення в роботі на росіян.

Він також заявив, що незалежність правоохоронних органів має бути посилена.

"Без інституційної незалежності — це питання часу, коли виросте черговий бек-офіс", — наголосив Кривонос.

Наразі слідчі НАБУ збирають доказову базу щодо причетності осіб, яким ще не оголошено про підозру.

"Під час цього розслідування я точно переконався, що одним із джерел розповсюдження інформації до суб'єктів, які є потенційними нашими підозрюваними, є цілеспрямована робота інших органів державної влади чи правоохоронних органів з перешкоджання розслідуванню НАБУ", — зазначив Олександр Абакумов, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, що займалися викриттям схеми розкрадання коштів в "Енергоатомі".

Він підтвердив інформацію про стеження за детективами Бюро, а також збір даних про їхнє місце проживання та сім'ї.

"Членами злочинної організації було зібрано загалом 527 довідок щодо різних впливових людей у державі. Серед них ми бачимо 15 детективів НАБУ, які проводили розслідування. Частина цих файлів безпосередньо зібрана 17.07.2025 року до сумнозвісних подій у липні з приводу масових обшуків у Бюро", — додав Абакумов.

Кривонос запевнив, що розслідування не зупинено і не згорнуто.

"Ми не публікуємо тільки ті матеріали, які перебувають на стадії глибшого дослідження. Немає на нас тиску і перешкод. Ми зберігаємо незалежність", — цитує Гончаренко главу НАБУ.

Операція "Мідас", організована Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, розпочалася ще понад два роки тому. Тоді детективи почали відстежувати діяльність "бек-офісів", де обговорювали контракти, вплив на чиновників і розподіл хабарів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що деталі операції "Мідас" поки що не будуть публікуватися через питання, пов'язані з воєнним станом.

Тим часом розслідування триває. За словами нардепа Ярослава Железняка, загалом приблизно 40 фігурантів, які на плівках значаться під різними прізвиськами, досі ще не ідентифіковані.