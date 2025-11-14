В НАБУ рассказали, с чего началась операция по раскрытию коррупции в энергетике

Операция "Мидас", организованная Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, началась еще более двух лет назад. Тогда детективы начали отслеживать деятельность "бэк-офисов", где обсуждались контракты, влияние на чиновников и распределение взяток.

Директор НАБУ Семен Кривонос объяснил, что это были негосударственные учреждения, за которыми следили детективы. Об этом Кривонос сказал в эфире программы "УП. Чат".

В качестве примера директор НАБУ привел операцию "Чистый город", во время которой лица, которые не были связаны с Киевсоветом, решали судьбу коммунального имущества Киева.

По его словам, в схеме по коррупции в энергетике подобный "бэк-офис" располагался на Софийской площади, где собирались лица, имена которых Кривонос не может раскрывать. В частности, в том офисе происходила легализация средств, которые были получены из госпредприятий и бюджетных программ. Именно после обнаружения расположения этого "бэк-офиса" был дан старт операции "Мидас", которая длилась 15 месяцев.

Кривонос рассказал, что удалось установить еще несколько помещений, где проводились встречи участников "схемы", а записи, известные как "пленки Миндича", были сделаны в разных местах.

Директор НАБУ рассказал также о том, что фигуранты дела принимали чрезвычайные меры конспирации и контрнаблюдения. Они меняли телефоны, локации и способы коммуникации, чтобы избежать наблюдения.

Кроме того участники схемы могли зафиксировать слежку НАБУ, и стремились избежать детективов. В частности, для слежки за передвижением сотрудников НАБУ они незаконно использовали систему "Безопасный город".

"Я надеюсь, что эти данные в системе "Безопасный город" не "зачищаются". Я думаю, что мы точно установим, кто смотрел, кто отслеживал наши транспортные средства. По нашей информации, эта группа — и это еще будет проверено следствием — пользовалась определенной поддержкой или услугами отдельных представителей правоохранительных органов", — рассказал Кривонос.

Обыски у Тимура Миндича

Журналисты также спросили о том, как в деле появился дом на Грушевского 9а, квартиру в котором, по данным СМИ, имеет Тимур Миндич, а также Владимир Зеленский. Директор НАБУ отметил, что "бэк-офис" на Софиевской площади действовал под контролем одного из организаторов преступной организации, который жил в этом доме (вероятно, речь идет именно о Тимуре Миндиче — ред.). 10 ноября у Тимура Миндича дома были проведены обыски.

Отдельно Кривонос отметил роль в этом расследовании детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас находится под следствием. Ранее эту же информацию подтверждали в НАБУ.

"Мы установили, что ключевые решения в группировке согласовывались с человеком, который проживал на Грушевского. Звучали фразы: "нужно согласовать с ним", "он звонил, дал указание". Мы понимали, что эти участники не действовали самостоятельно", — отметил директор НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что в процессе следствия важно было разобраться, откуда поступают большие суммы денег, как именно они попадают в "бэк-офисы", и куда поступают дальше.

Он отметил, что расследование не могло быть настолько эффективным, если бы не сотрудничество НАБУ и САП.

Напомним, что в ГПСУ заявили, что Тимур Миндич выехал из Украины на законных основаниях. Основанием для выезда Миндича за границу в условиях военного положения было наличие трех детей до 18 лет.

При этом Миндич покинул страну за несколько часов до проведения обысков в его доме.