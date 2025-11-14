У НАБУ розповіли, з чого почалася операція з розкриття корупції в енергетиці

Операція "Мідас", організована Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, розпочалася ще понад два роки тому. Тоді детективи почали відстежувати діяльність "бек-офісів", де обговорювалися контракти, вплив на посадовців та розподіл хабарів.

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що це були недержавні установи, за якими стежили детективи. Про це Кривонос сказав в ефірі програми "УП. Чат".

До прикладу директор НАБУ навів операцію "Чисте місто", під час якої особи, які не були пов'язані з Київрадою, вирішували долю комунального майна Києва.

За його словами, у схемі щодо корупції в енергетиці подібний "бек-офіс" розташовувався на Софійській площі, де збиралися особи, імена яких Кривонос не може розкривати. Зокрема, у тому офісі відбувалася легалізація коштів, які були отримані з держпідприємств та бюджетних програм. Саме після виявлення розташування цього "бек-офісу" було дано старт операції "Мідас", яка тривала 15 місяців.

Кривонос розповів, що вдалося встановити ще декілька приміщень, де проводилися зустрічі учасників "схеми", а записи, відомі як "плівки Міндіча", були зроблені в різних місцях.

Директор НАБУ розповів також про те, що фігуранти справи вживали надзвичайних заходів конспірації та контрспостереження. Вони змінювали телефони, локації та способи комунікації, аби уникнути спостереження.

Крім того учасники схеми могли зафіксувати стеження НАБУ, і прагнули уникнути детективів. Зокрема, для стеження за пересуванням співробітників НАБУ вони незаконно використовували систему "Безпечне місто".

"Я сподіваюся, що ці дані у системі "Безпечне місто" не "зачищаються". Я думаю, що ми точно встановимо, хто дивився, хто відстежував наші транспортні засоби. За нашою інформацією, ця група – і це ще буде перевірено слідством – користувалася певною підтримкою або послугами окремих представників правоохоронних органів", — розповів Кривонос.

Обшуки в Тимура Міндіча

Журналісти також запитали про те, як у справі з'явився будинок на Грушевського 9а, квартиру в якому, за даними ЗМІ, має Тімур Міндіч, а також Володимир Зеленський. Директор НАБУ зазначив, що "бек-офіс" на Софіївській площі діяв під контролем одного з організаторів злочинної організації, який мешкав у цьому будинку (ймовірно, йдеться саме про Тимура Міндіча – ред.). 10 листопада у Тимура Міндіча вдома були проведені обшуки.

Окремо Кривонос відзначив роль в цьому розслідуванні детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який зараз перебуває під слідством. Раніше цю ж інформацію підтверджували в НАБУ.

"Ми встановили, що ключові рішення в угрупованні погоджувалися з людиною, яка проживала на Грушевського. Звучали фрази: "потрібно погодити з ним", "він телефонував, дав вказівку". Ми розуміли, що ці учасники не діяли самостійно", — зазначив директор НАБУ.

Кривонос наголосив, що в процесі слідства важливо було розібратися, звідки надходять великі суми грошей, як саме вони потрапляють у "бек-офіси", і куди надходять далі.

Він відзначив, що розслідування не могло бути настільки ефективним, якби не співпраця НАБУ та САП.

Нагадаємо, що в ДПСУ заявили, що Тимур Міндіч виїхав з України на законних підставах. Підставою для виїзду Міндіча за кордон в умовах воєнного стану була наявність трьох дітей до 18 років.

При цьому Міндіч залишив країну за кілька годин до проведення обшуків у його помешканні.