Магамедрасулов здійснював документування Міндіча та інших фігурантів в операції "Мідас", — НАБУ

В той же час саме сьогодні, 12 листопада о 13:15 Київська апеляція розгляне питання продовження варти Руслану Магамедрасулову.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відповідь на запит підтвердило, що детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, який нині знаходиться під вартою за звинуваченнями у продажі технічної коноплі до Дагестану, документував Тімура Міндіча та інших осіб, причетних до злочинної схеми, яку викрили в межах операції "Мідас", повідомляє Центр протидії корупції.

Відповідь НАБУ на адвокатський запит Фото: НАБУ

"За результатами розгляду повідомляємо, що керівник Четвертого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Магамедрасулов Р.С. здійснював документування осіб, причетних до злочинної схеми, виявленої під час операції з викриття корупції у сфері енергетики під назвою "Мідас", — зазначили в НАБУ у відповідь на запит Олени Щербан, адвокатки, заступниці виконавчого директора Центру протидії корупції (ЦПК).

Важливо, що сьогодні, 12 листопада, о 13:15 Київська апеляція розгляне питання продовження варти Руслану Магамедрасулову. Засідання відбудеться за адресою: вулиця Солом’янська, будинок 2А.

У ЦПК нагадують, що керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов уже підтверджував в ефірі "Української правди", що "Руслан Магамедрасулов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичний до цієї справи".

"Руслан Магамедрасулов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичний до цієї справи і завдяки йому ми отримали ряд доказів які в цій справі зіграли ключову роль", - розповів Абакумов та додав, що це була доволі тривала і багатокрокова операція щодо викриття "системної корупції в "Енергатомі"", на фінальному етапі якої "був залучений майже весь склад Національного антикорупційного бюро".

"Майже весь, тому що декілька наших співробітників знаходяться в СІЗО", – пояснив Абакумов.

Нагадаємо, Руслана Магамедрасулова та його батька утримують у СІЗО за підозрою в державній зраді. Сам детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов називає справу проти нього "помстою та залякуванням". Він стверджує, що потрапив за ґрати СІЗО через результати його роботи в антикорупційному органі.

У пресслужбі СБУ повідомляли про затримання одного з голів регіонального управління Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова, заявивши про зв'язки детектива НАБУ з Росією. За даними слідства, він нібито керував роботою НАБУ в Дніпровській і Запорізькій областях з Дніпра, і при цьому допомагав батькові незаконно торгувати з Дагестаном (РФ) технічними коноплями.