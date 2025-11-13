Магамедрасулов осуществлял документирование Миндича и других фигурантов в операции "Мидас", — НАБУ

В то же время именно сегодня, 12 ноября в 13:15 Киевская апелляция рассмотрит вопрос продления стражи Руслану Магамедрасулову.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ответ на запрос подтвердило, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который сейчас находится под стражей по обвинению в продаже технической конопли в Дагестан, документировал Тимура Миндича и других лиц, причастных к преступной схеме, которую разоблачили в рамках операции "Мидас", сообщает Центр противодействия коррупции.

Ответ НАБУ на адвокатский запрос Фото: НАБУ

"По результатам рассмотрения сообщаем, что руководитель Четвертого подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Магамедрасулов Р.С. осуществлял документирование лиц, причастных к преступной схеме, выявленной во время операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики под названием "Мидас", — отметили в НАБУ в ответ на запрос Елены Щербан, адвоката, заместителя исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Важно, что сегодня, 12 ноября, в 13:15 Киевская апелляция рассмотрит вопрос продления стражи Руслану Магамедрасулову. Заседание состоится по адресу: улица Соломенская, дом 2А.

В ЦПК напоминают, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов уже подтверждал в эфире "Украинской правды", что "Руслан Магамедрасулов, который находится в СИЗО, был непосредственно причастен к этому делу".

"Руслан Магамедрасулов, который находится в СИЗО, был непосредственно причастен к этому делу и благодаря ему мы получили ряд доказательств, которые в этом деле сыграли ключевую роль", — рассказал Абакумов и добавил, что это была довольно длительная и многошаговая операция по разоблачению "системной коррупции в "Энергатоме"", на финальном этапе которой "был привлечен почти весь состав Национального антикоррупционного бюро".

"Почти весь, потому что несколько наших сотрудников находятся в СИЗО", — пояснил Абакумов.

Напомним, Руслана Магамедрасулова и его отца удерживают в СИЗО по подозрению в государственной измене. Сам детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов называет дело против него "местью и запугиванием". Он утверждает, что попал за решетку СИЗО из-за результатов его работы в антикоррупционном органе.

В пресс-службе СБУ сообщали о задержании одного из глав регионального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова, заявив о связях детектива НАБУ с Россией. По данным следствия, он якобы руководил работой НАБУ в Днепровской и Запорожской областях из Днепра, и при этом помогал отцу незаконно торговать с Дагестаном (РФ) технической коноплей.