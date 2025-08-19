"Месть и запугивание": задержанный детектив НАБУ ответил, с чем связывает дело против него

Задержанный СБУ по подозрению в государственной измене детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов называет дело против него "местью и запугиванием". Он утверждает, что попал за решетку СИЗО из-за результатов его работы в антикоррупционном органе.

Журналисты NV через адвоката получили от одного из руководителей детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого удерживают в следственном изоляторе с 21 июля, ответы на вопросы о его задержании и обысках в бюро. В частности издание поинтересовалось, знаком ли он с главой президентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и связан ли арест с делом якобы близкого к президенту Украины бизнесмена Тимура Миндича.

Магамедрасулов отметил, что не может называть никаких фамилий, потому что это может привести к раскрытию информации о непубличных расследованиях НАБУ и повлиять на оперативные мероприятия. Он отметил, что Служба безопасности Украины получила много информации о действующих операциях и мероприятиях бюро во время обысков на его рабочем месте и в доме, и это может навредить работе органа.

"Любой эффективный оперативник это понимает, что это работа и контакты на годы. Я успел наработать сотни таких контактов. И теперь это все в руках СБУ, через изъятую у меня во время обыска технику", — пояснил детектив.

С чем детектив НАБУ связывает объявленное подозрение

По словам Магамедрасулова, в бюро он занимался десятками производств: с осени 2024 года руководил организацией оперативных мероприятий в Днепре и Запорожье, а также помогал с оперативной работой коллегам в Киеве.

Задержание он связывает с теми делами НАБУ и теми чиновниками, до которых он смог "дотянуться" за последние месяцы работы.

"Убежден, что это дело политическое и показательное. Это угроза, адресованная всем, кто имеет смелость расследовать топ-коррупцию в Украине", — сказал Магамедрасулов.

Его задержали по подозрению в причастности к незаконной торговле технической коноплей с Дагестаном в РФ. По словам детектива, он не понимает сути обвинений против него, не увидел ни одного доказательства в подтверждение подозрения, а о некой "государственной программе Дагестана" услышал впервые.

"Я убежден, что единственная цель этого действа — месть и запугивание меня лично и всего коллектива бюро. Именно за мою оперативную работу и те результаты, которые принес в НАБУ, — заявил задержанный.

Задержание детектива НАБУ: версия Магамедрасулова

Магамедрасулов рассказал, что сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом в Киеве, где он был со своей невестой.

"Открыл дверь, а представители СБУ сразу повалили меня на пол без объяснений, нанесли ряд ударов по голове и телу, надели наручники. При этом я их впустил и не оказывал изначально никакого сопротивления", — сказал детектив.

По его словам, после обыска он зафиксировал многочисленные побои на своем теле.

"Более того, из моей квартиры в Днепре исчезли деньги. Это небольшая сумма. Но все равно странно и стыдно за такую мелочность", — заявил Магамедрасулов.

После задержания его повезли в здание СБУ, где следователь вручил ему подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения. По словам детектива, подозрение подписал лично генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Обыски у детективов НАБУ: детали дела Магамедрасулова

Пресс-служба СБУ сообщила о задержании одного из глав регионального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова, заявив о связях детектива НАБУ с Россией. По данным следствия, он якобы руководил работой НАБУ в Днепровской и Запорожской областях из Днепра, и при этом помогал отцу Сентябрю Магамедрасулову незаконно торговать с РФ технической коноплей.

22 июля в СБУ сообщили, что нашли в доме родственников экс-нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко документы НАБУ с грифом "секретно", среди которых была персональная карточка Руслана Магамедрасулова.

Вечером 22 июля суд отправил под стражу топ-детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в связях с РФ. В тот же вечер Зеленский подписал закон о ликвидации независимости НАБУ и САП и фактической передаче контроля над этими органами в руки генерального прокурора, принятый за несколько часов до того Верховной Радой. После массовых протестов в стране президент предложил новый закон о возвращении полномочий НАБУ и САП — он был поддержан народными депутатами и подписан Зеленским 31 июля.