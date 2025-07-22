Суд отправил под стражу топ-детектива НАБУ, которого подозревают в связях с РФ
В Киеве завершилось судебное заседание по избранию меры пресечения детективу Национального антикоррупционного бюро Руслану Магамедрасулову, задержанному Службой безопасности Украины. Суд постановил арестовать детектива, при этом сторона защиты заявила, что это незаконно.
В начале заседания, которое началось днем 22 июля, представитель обвинения предложил провести суд в закрытом режиме, сообщило медиа "Суспільне". После непродолжительного рассмотрения аргументов стороны защиты и прокуратуры суд решил арестовать Руслана Магамедрасулова до 16 сентября без права внесения залога.
Медиа не предоставило других деталей суда в отношении детектива НАБУ. В то же время корреспондент "Суспільного" узнала, что адвокат подозреваемого выразила протест и заявила, что "решение незаконно и будут подавать апелляцию".
Обыски НАБУ — детали
Пресс-служба СБУ сообщила о серии обысков в НАБУ, которые состоялись 21 июля и затронули, среди прочего, Руслана Магамедрасулова. В одном из сообщений СБУ говорится об обысках и задержании детектива из отделения бюро в Днепропетровской области. Выяснилось, что его подозревают в контактах с нардепом запрещенной партии ОПЗЖ, который, в свою очередь, может сотрудничать с российскими спецслужбами. Кроме того, отец фигуранта имел бизнес-контакты с РФ и продавал техническую коноплю в Дагестан, заявили следователи. СБУ также опубликовала аудиозаписи, на которых мужской голос договаривался о возможности такой сделки: указано, что это голос детектива.
Фокус писал об избрании меры пресечения еще одному фигуранту обысков СБУ, которые состоялись накануне. Речь идет о сотруднике антикоррупционного бюро Викторе Гусарове, которого подозревают в предоставлении персональных данных агенту ФСБ РФ. Этого фигуранта также арестовали без права внесения залога. Продолжительность ареста — до 20 сентября или до конца досудебного расследования, говорится в заметке. Также указано, что задержанному разрешили вызвать врача для оценки состояния здоровья, написало "Суспільне". Уточняется, что фигуранта подозревают по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена (ч. 1 ст. 111) и несанкционированный доступ к базам данных (ч. 3 ст. 362).
Между тем еще одна волна обысков СБУ в НАБУ касалась дел о ДТП. Впоследствии ГБР объявило о подозрении трем детективам антикоррупционного бюро за аварии с пострадавшими, которые произошли в 2021 и 2023 годах. После этого появилось заявление НАБУ, в котором говорилось о том, что фигуранты не избегали расследования и поэтому не ясно, почему вызвали интерес именно сегодня.
Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который ограничивает самостоятельность НАБУ и САП, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Между тем нардеп "Батькивщины" заявил, что никаких посягательств не было, и объяснил, почему закон проголосовали.