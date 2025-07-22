Без "ликвидации" НАБУ и САП: нардеп от "Батькивщины" оправдал законопроект №12414

Народный депутат Алексей Кучеренко отреагировал на подозрения относительно возможного ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению парламентария, власть не планирует ликвидацию этих антикоррупционных органов, а лишь отреагировала на их неэффективность.

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НАБУ девять лет занималась расследованием дела "Роттердам+" и несколько лет — делом экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, который получил премию 800 млн грн, напомнил Кучеренко на странице Facebook. По его словам, первое дело — это "имитация" и "насмешка", а второе — "комедия". Нардеп уверен, что законопроект №12414 нужен, поскольку Офис Генерального прокурора поможет при "откровенной бездеятельности и несостоятельности" антикоррупционеров.

Реакция Кучеренко появилась через час после голосования по законопроекту №12414, в котором говорится о том, что ОГПУ будет забирать некоторые дела НАБУ и влиять на работу САП. Нардеп заявил, что происходит "истерика" относительно якобы "ликвидации НАБУ". Он уверен, что ничего подобного не происходит, а вместо этого есть "полный бред и манипуляция со стороны определенной "когорты". Кого именно имеют в виду под "когортой", парламентарий не уточнил.

"Ни о какой "ликвидации" речь не идет. Идет речь об определенных полномочиях Генерального прокурора в случае откровенной бездеятельности или несостоятельности этих органов. Офис Генпрокурора будет иметь возможность брать эти дела под свой контроль — вот все что я вижу в этой "зраде", — написал Кучеренко.

В заметке нардепа упоминают три дела НАБУ, по которым у него есть вопросы. Кроме "Роттердам+" и Коболева, также говорится о закрытии проверок энергокомпаний. По мнению представителя ВО "Батькивщина", в деле фигурируют "многомиллиардные нарушения", а результатов нет.

"Ликвидация" НАБУ — Кучеренко о последствиях законопроекта №12414 Фото: Скриншот

"Ликвидация" НАБУ — детали

Отметим, 21-22 июля в Украине произошел ряд событий, связанных с обысками в НАБУ и принятием скандального законопроекта №12414. Утром 21 июля СБУ сообщила, что провела 70 обысков у работников антикоррупционного бюро. При этом речь шла о расследовании деятельности детектива в филиале НАБУ в Днепропетровской области. Детектив, с одной стороны, как подозревают, контактировал с действующим нардепом, который может работать на спецслужбы РФ, а с другой, его отец якобы торгует со страной-агрессором. Кроме того, речь шла также об обысках, связанных с делами о ДТП, которые произошли в 2021 и 2023 годах.

Пресс-служба СБУ сообщила о задержании фигуранта, который работает в аппарате НАБУ и, возможно, который передавал куратору из ФСБ РФ закрытые персональные данные госслужащих. В бюро отреагировали на такие заявления: объяснили, что предыдущие расследования показали невиновность работника.

Тем временем 22 июля нардепы поддержали законопроект №12414, который вносит изменения в Уголовный кодекс. Сначала текст законопроекта занимал одну страницу и касался дел о пропавших без вести. Во втором чтении группа нардепов, среди них "Слуга народа" Максим Бужанский внесли правки, которые ограничили независимость САП и НАБУ.

Напоминаем, Фокус собрал мнения экспертов относительно влияния законопроекта №12414 на работу антикоррупционных органов в Украине.