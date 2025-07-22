Без "ліквідації" НАБУ й САП: нардеп від "Батьківщини" виправдав законопроект №12414

Народний депутат Олексій Кучеренко відреагував на підозри щодо можливого обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На думку парламентаря, влада не планує ліквідацію цих антикорупційних органів, а лише відреагувала на їхню неефективність.

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НАБУ дев'ять років займалась розслідуванням справи "Роттердам+" та кілька років — справою ексглави НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва, який отримав премію 800 млн грн, нагадав Кучеренко на сторінці Facebook. З його слів, перша справа — це "імітація" та "насмішка", а друга — "комедія". Нардеп впевнений, що законопроєкт №12414 потрібен, оскільки Офіс Генерального прокурора допоможе при "відвертій бездіяльності та неспроможності" антикорупційників.

Реакція Кучеренка з'явилась через годину після голосування по законопроєкту №12414, у якому ідеться про те, що ОГПУ забиратиме деякі справи НАБУ і впливатиме на роботу САП. Нардеп заявив, що відбувається "істерика" щодо начебто "ліквідації НАБУ". Він впевнений, що нічого подібного не відбувається, а натомість є "повна маячня та маніпуляція з боку певної "когорти". Кого саме мають на увазі під "когортою", парламентар не уточнив.

"Ні про яку "ліквідацію" мова не йде. Йде мова про певні повноваження Генерального прокурора у випадку відвертої бездіяльності або неспроможності цих органів. Офіс Генпрокурора буде мати можливість брати ці справи під свій контроль — ось все що я бачу в цій "зраді", — написав Кучеренко.

У дописі нардепа згадують три справи НАБУ, щодо яких у нього є питання. Крім "Роттердам+" та Коболєва, також ідеться про закриття перевірок енергокомпаній. На думку представника ВО "Батьківщина", у справі фігурують "багатомільярдні порушення", а рзультатів немає.

"Ліквідація" НАБУ - Кучеренко про наслідки законопроєкту №12414 Фото: Скриншот

"Ліквідація" НАБУ — деталі

Зазначимо, 21-22 липня в Україні сталась низка подій, пов'язана з обшуками у НАБУ та прийняттям скандального законопроєкту №12414. Зранку 21 липня СБУ повідомила, що провела 70 обшуків у працівників антикорупційного бюро. При цьому ішлося про розслідування діяльності детектива у філії НАБУ у Дніпропетровській області. Детектив, з одного боку, як підозрюють, контактував з чинним нардепом, який може працювати на спецслужби РФ, а з іншого, його батько начебто торгує з країною-агресором. Крім того, ішлося також про обшуки, пов'язані зі справами про ДТП, які стались у 2021 та 2023 роках.

Пресслужба СБУ повідомила про затримання фігуранта, який працює в апараті НАБУ і, можливо, який передавав куратору з ФСБ РФ закриті персональні дані держслужбовців. В бюро відреагували на такі заяви: пояснили, що попередні розслідування показали невинуватість працівника.

Тим часом 22 липня нардепи підтримали законопроєкт №12414, який вносить зміни у Кримінальний кодекс. Спершу текст законопроєкту займав одну сторінку і стосувався справ про зниклих безвісти. У другому читанні група нардепів, серед них "Слуга народу" Максим Бужанський внесли правки, які обмежили незалежність САП та НАБУ.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо впливу законопроєкту №12414 на роботу антикорупційних органів в Україні.