Суд відправив під варту топдетектива НАБУ, якого підозрюють у зв'язках з РФ

У Києві завершилось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу детективу Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, затриманого Службою безпеки України. Суд постановив арештувати детектива, при цьому сторона захисту заявила, що це незаконно.

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На початку засідання, яке почалось вдень 22 липня, представник обвинувачення запропонував провести суд закритому режимі, повідомило медіа "Суспільне". Після нетривалого розгляду аргументів сторони захисту та прокуратури суд вирішив арештувати Руслана Магамедрасулова до 16 вересня без права внесення застави.

Медіа не надало інших деталей суду щодо детектива НАБУ. Водночас кореспондентка "Суспільного" дізналась, що адвокатка підозрюваного висловила протест і заявила, що "ухвала незаконна та подаватимуть апеляцію".

Обшуки НАБУ — деталі

Пресслужба СБУ повідомила про серію обшуків у НАБУ, які відбулись 21 липня і зачепили, серед іншого, Руслана Магамедрасулова. У одному з дописів СБУ ідеться про обшуки та затримання детектива з відділення бюро у Дніпропетровській області. З'ясувалось, що його підозрюють у контактах з нардепом забороненої партії ОПЗЖ, який, своєю чергою, може співпрацювати з російськими спецслужбами. Крім того, батько фігуранта мав бізнес-контакти з РФ та продавав технічні коноплі у Дагестан, заявили слідчі. СБУ також опублікувала аудіозаписи, на яких чоловічий голос домовлявся про можливість такої оборудки: вказано, що це голос детектива.

Фокус писав про обрання запобіжного заходу ще одному фігуранту обшуків СБУ, яків відбулись напередодні. Ідеться про співробітника антикорупційного бюро Віктора Гусарова, якого підозрюють у наданні персональних даних агенту ФСБ РФ. Цього фігуранта також арештували без права внесення застави. Тривалість арешту — до 20 вересня або до кінця досудового розслідування, ідеться у дописі. Також вказано, що затриманому дозволили викликати лікаря для оцінки стану здоров'я, написало "Суспільне". Уточнюється, що фігуранта підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу: державна зрада (ч. 1 ст. 111) та несанкціонований доступ до баз даних (ч. 3 ст. 362).

Тим часом ще одна хвиля обшуків СБУ в НАБУ стосувалась справ про ДТП. Згодом ДБР оголосило про підозру трьом детективам антикорупційного бюро за аварії з постраждалими, які стались у 2021 та 2023 роках. Після цього з'явилась заява НАБУ, у якій ішлося про те, що фігуранти не уникали розслідування і тому не ясно, чому викликали зацікавлення саме сьогодні.

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада прийняла закон, який обмежує самостійність НАБУ та САП, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Тим часом нардеп "Батьківщини" заявив, що ніяких зазіхань не було, і пояснив, чому закон проголосували.