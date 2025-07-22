Зеленский подписал закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, — нардепы

Нардепы от фракций "Голос" и "Европейская солидарность" Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко соответственно утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законопроект №12414, что фактически делает антикоррупционные органы НАБУ и САП зависимыми от Офиса Генпрокурора.

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Утром 22 июля правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за поправки к законопроекту, который готовился ко второму чтению. Законопроект не касался напрямую НАБУ или САП — речь шла об изменениях в законодательство по расследованию дел о пропавших без вести. Но вдруг в него решили добавить правки, фактически отменяющие независимость этих двух органов. Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко утверждают, что президент Украины законопроект уже подписал после того, как за него проголосовали в Верховной Раде.

Но на странице законопроекта на сайте ВР пока не указано, что президент уже подписал документ.

"По моей информации, Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении НАБУ и САП", — сообщил Алексей Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко Фото: Скриншот

Ярослав Железняк сообщил то же самое, написав, что по информации нескольких его источников, президент "уже подписал принятый сегодня законопроект №12414 о ликвидации НАБУ и САП... Game over".

Посты Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Полный документ с предложенными правками опубликовал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Главное из него — этими правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;

перепоручать истребованные дела любым прокурорам;

перепоручать расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам.

Верховная Рада приняла законопроект с этими правками 263 голосами. Больше всего, 185, отдали народные депутаты из фракции "Слуга народа", также поддержали "Платформа за жизнь и мир", "Батькивщина", "Восстановление Украины" и "За будущее". Также есть голоса из "Голоса" и "Европейской солидарности".

Фото: Рух ЧЕСНО

В САП и НАБУ уже заявили, что принятые изменения приведут к уничтожению независимости их институтов.

Законопроект срочно направили на подпись президенту Украины.

Напомним, Фокус подробно писал о том, чем занимались НАБУ и САП, как они были созданы и как финансировались.

А народный депутат Алексей Кучеренко ("Батьківщина") отреагировал на подозрения относительно возможного ограничения независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению парламентария, власть не планирует ликвидацию этих антикоррупционных органов, а лишь отреагировала на их неэффективность.