Зеленський підписав закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП, — нардепи

Нардепи від фракцій "Голос" та "Європейська солідарність" Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко відповідно стверджують, що президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №12414, що фактично робить антикорупційні органи НАБУ та САП залежними від Офісу Генпрокурора.

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Зранку 22 липня правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за правки до законопроєкту, що готувався до другого читання. Законопроєкт не стосувався напряму НАБУ чи САП — йшлося про зміни в законодавство щодо розслідування справ про зниклих безвісти. Та раптом у нього вирішили додати правки, що фактично скасовують незалежність цих двох органів. Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко стверджують, що президент України законопроєкт вже підписав після того, як за нього проголосували у Верховній Раді.

Але на сторінці законопроєкту на сайті ВР поки не вказано, що президент вже підписав документ.

"За моєю інформацією, Зеленський підписав закон про фактичне знищення НАБУ та САП", — повідомив Олексій Гончаренко.

Пост Олексія Гончаренка Фото: Скрiншот

Ярослав Железняк повідомив те саме, написавши, що за інформацією кількох його джерел, президент "вже підписав прийнятий сьогодні законопроєкт №12414 про ліквідацію НАБУ та САП… Game over".

Пости Ярослава Железняка Фото: Скріншот

Повний документ із запропонованими правками опублікував глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Головне з нього — цими правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт з цими правками 263 голосами. Найбільше, 185, віддали народні депутати із фракції "Слуга народу", також підтримали "Платформа за життя та мир", "Батьківщина", "Відновлення України" та "За майбутнє". Також є голоси з "Голосу" та "Європейської солідарності".

Фото: Рух ЧЕСНО

У САП та НАБУ вже заявили, що ухвалені зміни призведуть до знищення незалежності їхніх інституцій.

Законопроєкт терміново направили на підпис президентові України.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про те, чим займались НАБУ та САП, як вони були створені та як фінансувались.

А народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина") відреагував на підозри щодо можливого обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На думку парламентаря, влада не планує ліквідацію цих антикорупційних органів, а лише відреагувала на їхню неефективність.