"Помста і залякування": затриманий детектив НАБУ відповів, з чим пов'язує справу проти нього

Затриманий СБУ за підозрою в державній зраді детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов називає справу проти нього "помстою та залякуванням". Він стверджує, що потрапив за ґрати СІЗО через результати його роботи в антикорупційному органі.

Журналісти NV через адвокатку отримали від одного з керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого утримують в слідчому ізоляторі з 21 липня, відповіді на питання про його затримання та обшуки в бюро. Зокрема видання поцікавилося, чи знайомий він із головою президентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та чи пов'язаний арешт зі справою начебто близького до президента України бізнесмена Тимура Міндіча.

Магамедрасулов зазначив, що не може називати жодних прізвищ, бо це може призвести до розкриття інформації про непублічні розслідування НАБУ та вплинути на оперативні заходи. Він зазначив, що Служба безпеки України отримала багато інформації про чинні операції та заходи бюро під час обшуків на його робочому місці та в будинку, і це може нашкодити роботі органу.

"Будь-який ефективний оперативник це розуміє, що це робота і контакти на роки. Я встиг напрацювати сотні таких контактів. І тепер це все в руках СБУ, через вилучену в мене під час обшуку техніку", — пояснив детектив.

З чим детектив НАБУ пов'язує оголошену підозру

За словами Магамедрасулова, в бюро він займався десятками проваджень: з осені 2024 року керував організацією оперативних заходів у Дніпрі та Запоріжжі, а також допомагав з оперативною роботою колегам у Києві.

Затримання він пов'язує з тими справами НАБУ та тими посадовцями, до яких він зміг "дотягнутися" за останні місяці роботи.

"Переконаний, що ця справа політична та показова. Це погроза, адресована всім, хто має сміливість розслідувати топкорупцію в Україні", — сказав Магамедрасулов.

Його затримали за підозрою в причетності до незаконної торгівлі технічними коноплями з Дагестаном в РФ. За словами детектива, він не розуміє суті звинувачень проти нього, не побачив жодного доказу на підтвердження підозри, а про певну "державну програму Дагестану" почув уперше.

"Я переконаний, що єдина мета цього дійства — помста і залякування мене особисто і всього колективу бюро. Саме за мою оперативну роботу і ті результати, які приніс у НАБУ, — заявив затриманий.

Затримання детектива НАБУ: версія Магамедрасулова

Магамедрасулов розповів, що співробітники СБУ прийшли з обшуками до його дому у Києві, де він був зі своєю нареченою.

"Відчинив двері, а представники СБУ одразу повалили мене на підлогу без пояснень, завдали ряд ударів по голові та тілу, надягнули кайданки. При цьому я їх впустив і не чинив від початку жодного опору", — сказав детектив.

За його словами, після обшуку він зафіксував численні побої на своєму тілі.

"Ба більше, з моєї квартири в Дніпрі зникли гроші. Це невелика сума. Але все одно дивно і соромно за таку дріб'язковість", — заявив Магамедрасулов.

Після затримання його повезли до будівлі СБУ, де слідчий вручив йому підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. За словами детектива, підозру підписав особисто генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Обшуки в детективів НАБУ: деталі справи Магамедрасулова

Пресслужба СБУ повідомила про затримання одного з голів регіонального управління Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова, заявивши про зв'язки детектива НАБУ з Росією. За даними слідства, він нібито керував роботою НАБУ в Дніпровській і Запорізькій областях з Дніпра, і при цьому допомагав батькові Сентябрю Магамедрасулову незаконно торгувати з РФ технічними коноплями.

22 липня в СБУ повідомили, що знайшли в помешканні родичів екснардепа від ОПЗЖ Федора Христенка документи НАБУ з грифом "секретно", серед яких була персональна картка Руслана Магамедрасулова.

Ввечері 22 липня суд відправив під варту топдетектива НАБУ Руслана Магамедрасулова за підозрою у зв'язках з РФ. Того ж вечора Зеленський підписав закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП і фактичну передачу контролю над цими органами в руки генерального прокурора, ухвалений за кілька годин до того Верховною Радою. Після масових протестів у країні президент запропонував новий закон про повернення повноважень НАБУ і САП — він був підтриманий народними депутатами та підписаний Зеленським 31 липня.