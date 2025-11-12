Мнения
Коррупция во время войны: кто воспользуется скандалом Миндич-Галущенко
Главным следствием дела "Мидас" со скандалом Миндича-Галущенко станет ослабление позиций Зеленского — он в любом случае оказывается в проигрышной ситуации, пишет журналист Вадим Денисенко. Для Украины же в целом, по его мнению, это может закончиться принуждением к выборам и к миру.
0
Правительственный кризис. Что будет дальше?
Главный вопрос, на который пока нет ответа — этот кризис является исключительно украинским или все же является изначально игрой более широкого круга участников.
- Коррупция остается главной темой государства. Уже после майдана картонок стало понятно, что Банковой все сложнее задавать свою повестку дня. Последние события только подтверждают эту точку зрения.
- Возможно ли сейчас создать коалиционное правительство, которое "перезагрузит" ситуацию? Думаю, что нет. Точнее, изменить можно, а перезагрузить нет. Потому что у нас не политический, а управленческий кризис. Однако игра сейчас идет на отставку правительства и создание правительства "народного доверия", которое должно стать противовесом власти Зеленского. И для Банковой это не очень хороший сигнал. Ведь сохранение правительства будет топить Президента, потому что коррупционные скандалы будут еще более интенсивными. Создавать новое правительство — это ослаблять влияние Банковой.
- Как дальше будет развиваться ситуация? Эта история уже начинает жить собственной жизнью и просто отставкой нескольких человек дело невозможно закончить. В игру точно включатся европейцы и, возможно, американцы (если до сих пор не были включены). И здесь мы можем стать свидетелями историй с принуждением нас к выборам и с новыми мирными инициативами.
При любых обстоятельствах, джин выпущен из бутылки.
Важно
