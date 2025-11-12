Коррупция во время войны: кто воспользуется скандалом Миндич-Галущенко

Правительственный кризис. Что будет дальше?

Главный вопрос, на который пока нет ответа — этот кризис является исключительно украинским или все же является изначально игрой более широкого круга участников.

Коррупция остается главной темой государства. Уже после майдана картонок стало понятно, что Банковой все сложнее задавать свою повестку дня. Последние события только подтверждают эту точку зрения. Возможно ли сейчас создать коалиционное правительство, которое "перезагрузит" ситуацию? Думаю, что нет. Точнее, изменить можно, а перезагрузить нет. Потому что у нас не политический, а управленческий кризис. Однако игра сейчас идет на отставку правительства и создание правительства "народного доверия", которое должно стать противовесом власти Зеленского. И для Банковой это не очень хороший сигнал. Ведь сохранение правительства будет топить Президента, потому что коррупционные скандалы будут еще более интенсивными. Создавать новое правительство — это ослаблять влияние Банковой. Как дальше будет развиваться ситуация? Эта история уже начинает жить собственной жизнью и просто отставкой нескольких человек дело невозможно закончить. В игру точно включатся европейцы и, возможно, американцы (если до сих пор не были включены). И здесь мы можем стать свидетелями историй с принуждением нас к выборам и с новыми мирными инициативами.

При любых обстоятельствах, джин выпущен из бутылки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

