Выборы во время войны: реально ли это и что это дает Украине
Чем могут обернуться для Украины выборы во время войны? Журналист Вадим Денисенко рисует две схемы — какую продвигает Россия и какую отстаивает Украина, пытаясь предсказать, что принесет стране будущее в том или ином варианте, если действительно дойдет до смены власти.
Выборы во время войны. Что это значит?
- Для выборов нужно перемирие. Собственно это базовый элемент для проведения выборов. Поэтому только это ставит под сомнение саму идею выборов.
- Результаты выборов будут означать, что тот, кто выиграет — будет подписывать мирный договор (вряд ли его условия будут глобально отличаться от того, что есть сейчас). Следовательно, состав участников выборов, если они будут, может сильно отличаться от тех, кого сейчас меряют социологи. Это, в свою очередь, будет делать выборы квазилегитимными. Но общество точно войдет в сверхжесткую турбулентность. Армия, к сожалению, также.
- Россия будет давить на ту позицию, которая у них выработана давно: сначала договор, потом выборы, потом подписание договора новым Президентом. И поэтому я не верю, как минимум пока, в выборы по формуле: перемирие-выборы-договор. Россиянам это просто не нужно.
