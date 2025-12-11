Выборы во время войны: реально ли это и что это дает Украине

Чем могут обернуться для Украины выборы во время войны? Журналист Вадим Денисенко рисует две схемы — какую продвигает Россия и какую отстаивает Украина, пытаясь предсказать, что принесет стране будущее в том или ином варианте, если действительно дойдет до смены власти.