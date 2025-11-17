Скандал века: как Миндичгейт ударит по бюджету Украины и приведет к отставкам в Кабмине

Миндичгейт. Краткие итоги первой недели и прогнозы

Судя по всему, вторая серия разоблачений, де-факто, существует. Вопрос только один: будет ли она обнародована сейчас или будет висеть дамокловым мечом неизвестный промежуток времени.

1. Подытоживая первую неделю скандала, можем выделить несколько важных вещей:

этот скандал стал крупнейшим за всю историю Украины, и его политические последствия будут иметь многолетнее значение. Его невозможно будет потушить (забыть) или вытеснить другими поводами в многолетней перспективе. Он будет жить своей жизнью и будет весомым фактором политической жизни последующих лет со всеми вытекающими последствиями для главных Акторов по обе стороны баррикад;

на сегодня можно говорить о том, что бюрократическая система находится в разбалансированном состоянии, и собрать ее вместе будет крайне сложно. Это один из главных вызовов. Пока, к счастью, речь не идет о неуправляемости системы. Мы можем говорить лишь о точечных итальянских забастовках. Но, в целом, бюрократия притаилась в ожидании развязки. Сейчас главное — пока нет саботажа;

настроения украинцев, похоже, можно свести к формуле: мы не выйдем на Майдан, мы все вспомним, мы еще больше ненавидим ТЦК (думаю, ТЦК станет проблемой номер три после войны и коррупции со всеми вытекающими последствиями);

о настроениях в армии скажу лишь очень корректно: марша на Киев не предвидится, как бы это кому-то ни хотелось.

2. В следующие две недели будет попытка отправить в отставку правительство Свириденко и заменить его на другое правительство. По состоянию на сейчас в Раде нет голосов ни на что: ни на отставку правительства, ни на назначение нового, ни на новый бюджет. Иными словами, ко всем остальным добавился типичный парламентский кризис. Это не самый страшный, но все же весомый кризис. Он все равно завершится отставкой этого правительства. Вопрос только когда: в ноябре или через три-четыре месяца.

3. В парламентско-правительственном кризисе есть два критических момента:

затягивание кризиса приведет к резкому уменьшению управления в бюрократической системе. Точечные итальянские забастовки могут превратиться в массовые;

разговоры о новом правительстве ведутся в кадровой, а не ценностной плоскости. Есть большая угроза, что все изменения, которые будет предлагать новое правительство, сведутся к увеличению роли иностранцев в назначении чиновников и наблюдательных советов. Без дискуссии о том, какие реформы должно провести это правительство, его назначение не будет иметь никакого весомого эффекта, кроме временного выпуска пара.

3. За эту неделю мы услышали целый ряд намеков о том, что вторая серия Миндичгейта, если она будет показана, будет касаться вопросов оружия. Я склонен считать, что эта серия, если она существует, появится значительно позже. Она нужна исключительно для теоретически возможного будущего переговорного процесса. Но, как известно, страх ожидания иногда хуже самого ожидания.

4. На днях я писал о временной "вилке" для Украины.

до 1.12.25 Еврокомиссия должна была бы найти механизмы размораживания российских активов для передачи Украине (после нашего скандала шансы уменьшаются);

с 1.03.26 начинается критический период для украинского бюджета.

Если в этот промежуток не будут найдены механизмы финансирования, у нас наступит огромный кризис (думаю, будут найдены какие-то временные решения).

5. Все эти вещи (плюс ситуация на фронте, неизвестность с энергетикой и др.) позволяют предположить, что существует вариант по подталкиванию нас к переговорам в марте-мае 2026 года. Это отдельная тема, но здесь я хотел обратить внимание лишь на следующие вещи:

мы не можем допустить того, чтобы вопрос мира был отвязан от гарантий безопасности для ЕС;

гарантами относительно длительного мира (при всей условности этого понятия), кроме ВСУ и нашего ВПК, может быть либо Китай, либо Китай и США. Другого варианта просто не существует.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

