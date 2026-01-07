Хорошая и плохая новость из Парижа: о чем договорились участники "саммита желающих"

О чем договорились в Париже

Есть две новости: хорошая — ЕС и США на этом этапе готовы играть в общую игру. Плохая — позиция Путина пока неизменна: продолжать войну.

Сохранение и финансирование 700-тысячной украинской армии — наш главный козырь: Европа не видит своей безопасности от России без нас (если завтра война в Европе, их могут защитить только ВСУ. И этот пункт — главный в вопросе безопасности ЕС на весь 2026-28 годы. Дальше, возможно, что-то у них и появится). Теперь главный вопрос: сможем ли мы выжать максимум из этого единственного нашего козыря. Максимум — это вступление в ЕС и финансирование (поэтому я и пишу о 2026-28 гг., которые являются критическими для Европы). Все остальные вещи, как британско-французские миротворцы — это антураж. Пока Путин не демонстрирует никакого желания идти на переговоры. Но после Венесуэлы мы должны держать кулаки за такую же быструю войну в Иране. Если США и Израилю удастся, у России возникнут серьезные нефтяные проблемы в перспективе шести-девяти месяцев. И это, в свою очередь, усилит переговорные позиции США против Китая и, возможно, заставит Путина понять "реалии на земле". Но пока это футурология. Поэтому пока Путин будет и дальше тянуть время.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

