Неблагодарная Украина должна воевать: как Европа проговорилась на Мюнхенской конференции по безопасности

Еще два года войны?

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности сказал то, что думает большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна продолжаться еще пару лет. А если это нас не устраивает — мы неблагодарные существа,

Если очень коротко, все ждут выборов в США и проигрыша респов. Это выгодно Европе, потому что о них немного забудут и появятся предохранители против условной и не очень Гренландии. Это выгодно России, которая всегда ставит на хаотизацию процессов. Это выгодно Китаю, который понимает, что в такой турбулентности Трамп будет ослаблен. Это не выгодно только нам. Потому что ослабление Трампа не повлияет положительно на ход нашей войны. Если немного шире. Европа входит во время решения экзистенциального вопроса: они должны стать самостоятельным игроком (концепция Мерца) или играть в диверсификацию между Китаем и США (концепция Макрона). Есть еще третий вариант — ничего не делать (концепция многих). Но для перегруппировки и создания армий нужна еще как минимум пара лет. Вообще, если прочитать мюнхенскую декларацию, то складывается впечатление, что "зима пришла неожиданно" и все беды от США. Своей вины ЕС не видит. В конце концов, все бы это было малоинтересным, если бы у нас не было войны и мы не были зависимыми от ЕС настолько критично. Отдельно хочу обратить внимание на концепцию "неблагодарности Украины". Об этом говорит часть политиков в Польше, это говорил пару раз Трамп. Сейчас об этом заговорил руководитель Мюнхенской конференции по безопасности. Это, на самом деле, очень плохой сигнал для нас. И он требует отдельной коммуникационной стратегии. Не обиженных обвинений в стиле "сам дурак", а стратегии. Потому что политики не обижаются.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

