Мнения
Неблагодарная Украина должна воевать: как Европа проговорилась на Мюнхенской конференции по безопасности
На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали намеки на то, что Европе нужно еще пару лет войны в Украине для перевооружения. Политический аналитик Вадим Денисенко анализирует позицию наших европейских партнеров, часть которых при этом обвиняет Украину в неблагодарности.
Еще два года войны?
Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности сказал то, что думает большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна продолжаться еще пару лет. А если это нас не устраивает — мы неблагодарные существа,
- Если очень коротко, все ждут выборов в США и проигрыша респов. Это выгодно Европе, потому что о них немного забудут и появятся предохранители против условной и не очень Гренландии. Это выгодно России, которая всегда ставит на хаотизацию процессов. Это выгодно Китаю, который понимает, что в такой турбулентности Трамп будет ослаблен. Это не выгодно только нам. Потому что ослабление Трампа не повлияет положительно на ход нашей войны.
- Если немного шире. Европа входит во время решения экзистенциального вопроса: они должны стать самостоятельным игроком (концепция Мерца) или играть в диверсификацию между Китаем и США (концепция Макрона). Есть еще третий вариант — ничего не делать (концепция многих). Но для перегруппировки и создания армий нужна еще как минимум пара лет.
- Вообще, если прочитать мюнхенскую декларацию, то складывается впечатление, что "зима пришла неожиданно" и все беды от США. Своей вины ЕС не видит. В конце концов, все бы это было малоинтересным, если бы у нас не было войны и мы не были зависимыми от ЕС настолько критично.
- Отдельно хочу обратить внимание на концепцию "неблагодарности Украины". Об этом говорит часть политиков в Польше, это говорил пару раз Трамп. Сейчас об этом заговорил руководитель Мюнхенской конференции по безопасности. Это, на самом деле, очень плохой сигнал для нас. И он требует отдельной коммуникационной стратегии. Не обиженных обвинений в стиле "сам дурак", а стратегии. Потому что политики не обижаются.
