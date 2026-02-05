Главный дипломат Макрона "тихо" посетил Кремль и провел переговоры с россиянами: темой была Украина, — Reuters

Высший дипломат президента Франции Эмманюэля Макрона Эмануэль Бонн тайно поехал в Москву, где провел переговоры с кремлевскими чиновниками.

Эммануэль Бонн "тихо" посетил российскую столицу с переговорами во вторник, 3 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Чиновники из дипломатических кругов рассказали, что целью поездки главного дипломата Макрона стали "ключевые вопросы", в частности тема войны в Украине. Подробности источники отказались раскрывать.

Об этой поездке были осведомлены лидеры стран-союзниц. Переговоры Бонн проводил в частности с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, который ранее участвовал во встречах по мирному плану и окончанию войны в Украине.

Відео дня

В Елисейском дворце ни опровергли, ни подтвердили информацию СМИ о переговорах Бонна в Москве.

"Как сказал президент во время вчерашней встречи с журналистами, обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности и по согласованию с президентом Зеленским и основными европейскими коллегами", — заявили там.

По информации издания Bloomberg, Бонн ездил на переговоры в Москву с целью убедить россиян, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности. Также он должен был убедить российскую сторону в том, что европейские лидеры не будут просто одобрять любое соглашение о прекращении войны, рассказали источники изданию.

Источники также сообщили, что переговоры могут возобновиться уже в скором времени.

Эта встреча в Кремле состоялась на фоне недавних заявлений Макрона о том, что европейцам придется возобновить диалог с Путиным. Он в частности говорил о том, что прямые контакты нужно будет наладить в случае, если усилия Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине потерпят неудачу.

Напомним, 4 февраля Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Россией и рассказал, о чем договорились стороны на переговорах в Абу-Даби.

Также Зеленский в интервью France рассказал, сколько времени и военных понадобится РФ для полного захвата остального Донбасса.