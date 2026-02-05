Головний дипломат Макрона "тихо" відвідав Кремль і провів переговори з росіянами: темою була Україна, — Reuters

Найвищий дипломат президента Франції Емманюеля Макрона Емануель Бонн таємно поїхав у Москву, де провів переговори з кремлівськими високопосадовцями.

Еммануель Бонн "тихо" відвідав російську столицю із переговорами у вівторок, 3 лютого. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Посадовці із дипломатичних кіл розповіли, що метою поїздки головного дипломата Макрона стали "ключові питання", зокрема тема війни в Україні. Подробиці джерела відмовилися розкривати.

Про цю поїздку були обізнані лідери країн-союзниць. Переговори Бонн проводив зокрема з помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, який раніше брав участь у зустрічах щодо мирного плану та закінчення війни в Україні.

У Єлисейському палаці ані спростували, ані підтвердили інформацію ЗМІ про переговори Бонна у Москві.

"Як сказав президент під час вчорашньої зустрічі з журналістами, обговорення ведуться на технічному рівні в умовах повної прозорості та за погодженням з президентом Зеленським і основними європейськими колегами", — заявили там.

За інформацією видання Bloomberg, Бонн їздив на переговори у Москву з метою переконати росіян, що європейці мають брати участь у прийнятті будь-яких рішень, які стосуються європейської безпеки. Також він мав переконати російську сторону у тому, що європейські лідери не будуть просто схвалювати будь-яку угоду про припинення війни, розповіли джерела виданню.

Джерела також повідомили, що переговори можуть поновитися вже незабаром.

Ця зустріч у Кремлі відбулася на тлі нещодавніх заяв Макрона про те, що європейцям доведеться поновити діалог з Путіним. Він зокрема говорив про те, що прямі контакти потрібно буде налагодити у випадку, якщо зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні зазнають невдачі.

