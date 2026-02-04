Зеленський анонсував новий обмін полоненими та розповів, про що домовились в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом між Україною та Росією буде проведено обмін полоненими. Водночас він не повідомив деталей майбутнього обміну.

Про це домовились за підсумками зустрічі делегацій в Абу-Дабі. Зеленський розповів про майбутній обмін у вечірньому зверненні.

"Треба повертати полонених додому", — наголосив Зеленський.

Переговори в Абу-Дабі — що розповів Зеленський

За словами Володимира Зеленського, він заслухав доповідь від української делегації. Однак крім анонсу обміну полонених жодних інших деталей український президент не надав.

Водночас президент зазначив, що українська позиція на цих переговорах залишається дуже чіткою: війну треба завершувати реально.

"Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки, — своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось, щоб люди в Україні це відчували, — що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари", — сказав Зеленський.

Перемовини в Абу-Дабі — реакція США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за підсумками перемовин може констатувати, що в переговорах є як хороші, так і погані новини.

Він відзначив, що технічні військові групи з України та Росії вперше за довгий час зустрілися разом з представниками США — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Рубіо наголосив, що за рік роботи адміністрації президента США Дональда Трампа вдалося досягти прогресу. Тож хорошою новиною є те, що "список нерозв'язаних питань", який існував між Україною та РФ, "істотно скоротився".

"Погана новина полягає в тому, що питання, які залишилися, є найскладнішими. А тим часом війна триває. Тому все, що я можу сказати з цього приводу, це те, що ми вкладаємо в цю справу значну кількість часу та енергії на дуже високому рівні. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб домогтися прориву", — заявив Рубіо.

Раніше міжнародні експерти припустили, що результати переговорів в Абу-Дабі цього тижня, нарешті, покажуть наскільки серйозні наміри Путіна. Водночас повідомлялося, що перед початком переговорів були ознаки того, що вони можуть бути більш ефективними, ніж заведено вважати. Вони стверджують, що обидві сторони насправді виявляють більшу "конструктивність".

Раніше Фокус пояснював, чого очікувати від цих переговорів і які сценарії нині виглядають реалістичними. Зокрема, перемовини відбуваються на тлі оптимістичних прогнозів Заходу щодо можливого завершення війни вже навесні.