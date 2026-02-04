Зміна тону в Абу-Дабі: чому Захід побачив "конструктив" у переговорах України та Росії

Експерти вважають, що результати переговорів в Абу-Дабі цього тижня, нарешті, покажуть наскільки серйозні наміри Путіна. Але при цьому, говорячи про "конструктивність" переговорів, вони зберігають скептицизм.

Джеймі Деттмер, оглядач міжнародної політики в POLITICO Europe, припустив, як пройде черговий етап переговорів в ОАЕ між Росією і Україною і чим він може закінчиться. Він вважає, що результати очних переговорів цього тижня можуть, нарешті, відповісти на ключове запитання: чи серйозно налаштований Володимир Путін на те, щоб укласти мир з Україною, або хоча б дати зрозуміти, що це те, що у нього в планах.

Оглядач зазначає, що перед переговорами в Абу-Дабі Росія відновила атаки на інфраструктуру України, зануривши великі міста в темряву і холод в 20-градусні райони, не дивлячись на "енергетичне перемир'я", про яке нібито домовився президент США Дональд Трамп.

Відео дня

Але за його словами, українці й так не покладали великих надій на ці обіцянки, знаючи ціну обіцянкам росіян.

"На жаль, усе абсолютно передбачувано. Ось який вигляд має російське "перемир'я": під час короткої відлиги запастися достатньою кількістю ракет, а потім завдати удару вночі, коли температура опуститься до мінус 24 градусів Цельсія або нижче, по цивільному населенню. Росія не бачить абсолютно ніяких причин припиняти війну, зупиняти геноцид або вступати в дипломатію. Тільки тактика великомасштабного заморожування", — написав 2 лютого радник Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

"З його песимізмом важко сперечатися. Кремль Путіна давно використовує мирні переговори для затягування, приховування інформації, вимотування супротивників і продовження війни. Це частина тактики, яку російський лідер і його похмурий міністр закордонних справ Сергій Лавров неодноразово використовували в Україні, а також протягом багатьох років у Сирії", — зазначає Деттмер.

Але при цьому, посилаючись на неназвані українські та американські джерела, він стверджує, що є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати. Вони стверджують, що обидві сторони насправді виявляють більшу "конструктивність".

"Раніше ці переговори були схожі на виривання зубів без анестезії, — сказав республіканський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ. — Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив чергове повідомлення про те, що переговори були "конструктивними". Але тепер я думаю, що в певному сенсі вони дійсно конструктивні. Я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше".

За його словами, частково це заслуга тих, хто зараз очолює українську команду переговірників: колишній глава ГУР Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров і Давид Арахамія, який очолює парламентську фракцію правлячої партії Зеленського "Слуга народу".

"Я помічаю, що відтоді, як до справи долучився Давид... помітно покращилася взаємодія з російськими переговірниками. Думаю, це тому, що вони поважають їх — особливо Давида — і тому, що бачать у них людей, які живуть у реальності й готові до компромісів. Я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що в нас є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні", — пояснив експерт.

Колишній високопоставлений український чиновник був менш оптимістичний, але погодився з тим, що відбулися зміни в настрої і змінився тон з боку Росії за столом переговорів.

Охарактеризувавши главу російської делегації, начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Ігоря Костюкова, і офіцера військової розвідки Олександра Зоріна як практичних людей, він сказав, що жоден із них не схильний читати довгі лекції про "корінні причини" конфлікту — на відміну від Лаврова і Путіна.

"Російські розвідники працювали професійно, заглиблюючись у практичні деталі", — зазначив колишній посадовець, з яким досі консультується Офіс президента.

Він припускає, що ці зміни можуть бути пов'язані з тим, що Кремль вважає, що Європа дедалі серйозніше ставиться до загальноконтинентальної оборони, нарощує виробництво озброєнь і намагається стати менш залежною від США в питаннях загальної безпеки.

"Мирна угода, закінчення війни можуть значно підірвати цей процес — європейським лідерам буде набагато складніше переконати своїх виборців у необхідності тих жертв, які будуть потрібні для переходу до збільшення витрат на оборону", — сказав він.

Але в Європі вважають, що зміна тону Росії може бути черговою спробою ввести Трампа в оману.

"Путін практично нічого не показав як результат величезних витрат війни. Ухвалення зараз мирного врегулювання, в якому він не зможе заявити про явну "перемогу" Росії і російського народу, стане великою проблемою всередині країни", — заявив відставний австралійський генерал Мік Раян.

Але Деттмер вважає, що тільки результат етапу переговорів в Абу-Дабі найближчими днями, найімовірніше, покаже, чи дійсно Путін налаштований серйозно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна домовилася із західними партнерами про те, що неодноразові порушення Росією будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню присікатимуться скоординованою військовою відповіддю з боку Європи і США.

Своєю чергою Росія відкинула гарантії безпеки і наполягає на тому, що ні про яке припинення вогню мови бути не може до "до досягнення всеосяжної угоди про припинення війни".

Водночас Дональд Трамп 2 лютого заявляв, що мирні переговори між українською та російською делегаціями мають шанси на успіх і можуть призвести до укладення мирної угоди.