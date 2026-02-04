Смена тона в Абу-Даби: почему Запад увидел "конструктив" в переговорах Украины и России

Эксперты считают, что результаты переговоров в Абу-Даби на этой неделе, наконец, покажут насколько серьезны намерения Путина. Но при этом, говоря о "конструктивности" переговоров, они сохраняют скептицизм.

Джейми Деттмер, обозреватель международной политики в POLITICO Europe, предположил, как пройдет очередной этап переговоров в ОАЭ между Россией и Украиной и чем он может закончится. Он считает, что результаты очных переговоров на этой неделе могут, наконец, ответить на ключевой вопрос: серьезно ли настроен Владимир Путин на то, чтобы заключить мир с Украиной, или хотя бы дать понять, что это то, что у него в планах.

Обозреватель отмечает, что перед переговорами в Абу-Даби Россия возобновила атаки на инфраструктуру Украины, погрузив крупные города во тьму и холод в 20-градусные районы, не смотря на "энергетическое перемирие" о котором якобы договорился президент США Дональд Трамп.

Но по его словам, украинцы и так не возлагали больших надежд на эти обещания, зная цену обещаниям россиян.

"К сожалению, все совершенно предсказуемо. Вот как выглядит российское "перемирие": во время короткой оттепели запастись достаточным количеством ракет, а затем нанести удар ночью, когда температура опустится до минус 24 градусов Цельсия или ниже, по гражданскому населению. Россия не видит абсолютно никаких причин прекращать войну, останавливать геноцид или вступать в дипломатию. Только тактика крупномасштабного замораживания", - написал 2 февраля советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"С его пессимизмом трудно спорить. Кремль Путина давно использует мирные переговоры для затягивания, сокрытия информации, изматывания противников и продолжения войны. Это часть тактики, которую российский лидер и его мрачный министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно использовали в Украине, а также на протяжении многих лет в Сирии", - отмечает Деттмер.

Но при этом, ссылаясь на неназванные украинские и американские источники, он утверждает, что есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать. Они утверждают, что обе стороны на самом деле проявляют большую "конструктивность".

"Раньше эти переговоры были сродни вырыванию зубов без анестезии, — сказал республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев. — Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередное сообщение о том, что переговоры были "конструктивными". Но теперь я думаю, что в некотором смысле они действительно конструктивны. Я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее".

По его словам, отчасти это заслуга тех, кто сейчас возглавляет украинскую команду переговрщиков: бывший глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию правящей партии Зеленского "Слуга народа".

"Я замечаю, что с тех пор, как к делу подключился Давид… заметно улучшилось взаимодействие с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их — особенно Давида — и потому, что видят в них людей, живущих в реальности и готовых к компромиссам. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что у нас есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной", — пояснил эксперт.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, был менее оптимистичен, но согласился с тем, что произошли изменения в настроении и изменился тон со стороны России за столом переговоров.

Охарактеризовав главу российской делегации, начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова, и офицера военной разведки Александра Зорина как практичных людей, он сказал, что ни один из них не склонен читать длинные лекции о "коренных причинах" конфликта — в отличие от Лаврова и Путина.

"Российские разведчики работали профессионально, углубляясь в практические детали", — отметил бывший чиновник, с которым до сих пор консультируется Офис президента.

Он предполагает, что эти изменения могут быть связаны с тем, что Кремль считает, что Европа все серьезнее относится к общеконтинентальной обороне, наращивает производство вооружений и пытается стать менее зависимой от США в вопросах общей безопасности.

"Мирное соглашение, окончание войны могут значительно подорвать этот процесс — европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей в необходимости тех жертв, которые потребуются для перехода к увеличению расходов на оборону", — сказал он.

Но в Европе считают, что изменение тона России может быть очередной попыткой ввести Трампа в заблуждение.

"Путин практически ничего не показал в качестве результата огромных издержек войны. Принятие сейчас мирного урегулирования, в котором он не сможет заявить о явной "победе" России и русского народа, станет большой проблемой внутри страны", — заявил отставной австралийский генерал Мик Райан.

Но Деттмер считает, что только результат этапа переговоров в Абу-Даби в ближайшие дни, скорее всего, покажет, действительно ли Путин настроен серьезно.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась с западными партнерами о том, что неоднократные нарушения Россией любого будущего соглашения о прекращении огня будут пресекаться скоординированным военным ответом со стороны Европы и США.

В свою очередь Россия отвергла гарантии безопасности и настаивает на том, что ни о каком прекращении огня речи быть не может до "до достижения всеобъемлющего соглашения о прекращении войны".

При этом Дональд Трамп 2 февраля заявлял, что мирные переговоры между украинской и российской делегациями имеют шансы на успех и могут привести к заключению мирного соглашения.