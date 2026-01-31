"Мы очень близки": Трамп оценил шансы на успех в переговорах между Украиной и РФ (видео)

Мирные переговоры между украинской и российской делегациями имеют шансы на успех и могут привести к заключению мирного соглашения.

И все это несмотря на то, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует сильная неприязнь друг к другу, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я считаю, что они имеют шанс. Мы пытались. Я закончил восемь войн — все они, по моему мнению, были сложнее, чем эта. Но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", — сказал Трамп.

Он также в очередной раз повторил свои заявления о большом количестве погибших в войне и отметил желание закончить убийства.

"Думаю, у нас есть хороший шанс на сделку", — отметил Трамп.

Напомним, 30 января издание NYT сообщило, что российские переговорщики извинились за обстрел Одессы и поезда на Харьковщине.

В этот же день Трамп сообщил о начале энергетического перемирия и о том, что благодаря его договоренностям с Москвой уже нет ударов по Киеву.