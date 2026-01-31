"Ми дуже близькі": Трамп оцінив шанси на успіх у перемовинах між Україною та РФ (відео)

Мирні перемовини між українською та російською делекаціями мають шанси на успіх та можуть призвести до укладання мирної угоди.

І все це попри те, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним існує сильна неприязнь одне до одного, заявив президент США Дональд Трамп.

"Я вважаю, що вони мають шанс. Ми намагалися. Я закінчив вісім воєн — всі вони, на мою думку, були складнішими, ніж ця. Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію. Але я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", — сказав Трамп.

Він також вкотре повторив свої заяви про велику кількість загиблих у війні та наголосив на бажанні закінчити вбивства.

"Гадаю, в нас є гарний шанс на угоду", — зазначив Трамп.

Відео дня

Нагадаємо, 30 січня видання NYT повідомило, що російські переговірники вибачилися за обстріл Одеси і поїзда на Харківщині.

У цей же день Трамп повідомив про початок енергетичного перемир'я і про те, що завдяки його домовленостям з Москвою вже немає ударів по Києву.