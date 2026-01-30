Російські переговірники вибачилися за обстріл Одеси і поїзда на Харківщині, — NYT

Журналісти NY Times розповіли про те, як проходять переговори в Абу-Дабі, зазначивши, що російські та українські офіційні особи спілкуються безпосередньо один з одним. І нібито російська делегація "вибачилася" за обстріл цивільних об'єктів в Україні.

"Після того, як Росія у вівторок обстріляла Одесу і пасажирський потяг безпілотниками та ракетами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, російські переговірники принесли приватні вибачення та пояснили, що не всім підрозділам російської армії було наказано утриматися від вогню", — стверджують журналісти NYT із посиланням на неназваного українського чиновника.

Також вони зазначають, що російські та українські офіційні особи спілкуються безпосередньо один з одним, що є відходом від минулорічної практики човникової дипломатії адміністрації Трампа. Часткове припинення вогню, про яке говорив Дональд Трамп, може стати ключовим випробуванням нового підходу.

Радник адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності, назвав паузу "джентльменською угодою" між учасниками переговорів.

Відомо, що російську делегацію в ОАЕ очолив начальник Головного управління Генштабу (ГРУ) Ігор Костюков, а ввійшли до неї виключно представники Міноборони. Офіційно імена членів делегації не розкривали, ЗМІ впізнали двох учасників на фотографіях із заходу. Один із них — це перший заступник начальника інформації управління ГРУ Олександр Зорін, а інший — перекладач Ілля Курепов. Хто з них міг вибачитися — невідомо.

Перемовник Білого дому Стів Віткофф заявив, що загалом у переговорах узяли участь "п'ять російських генералів".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати це питання.

Але офіційні російські ЗМІ, наприклад ТАСС, коментували атаку на потяг у Харківській області. 30 січня росЗМІ стверджували, що в Харківській області ЗС РФ знищили потяг, який "перевозив особовий склад 17-го Центру спецпризначення "головного управління військової служби правопорядку України".

Неназваний співрозмовник ТАСС пояснив, що "17-й центр спеціального призначення є військовим підрозділом військової служби правопорядку. Він підпорядковується Головному управлінню військової служби правопорядку. Підрозділ базується у Львові".

Також ТАСС стверджує, що раніше російські силовики повідомляли про перекидання підрозділу на харківський напрямок "з метою припинення випадків масового дезертирства в українській армії".

Нагадаємо, Фокус писав про атаку росіян на поїзд 27 січня. У момент удару в поїзді "Барвінкове — Львів — Чоп" перебував 291 пасажир.

Пізніше Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих. Однак кількість жертв зросла до шести.