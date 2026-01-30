Российские переговорщики извинились за обстрел Одессы и поезда на Харьковщине, — NYT

Журналисты NY Times рассказали о том, как проходят переговоры в Абу-Даби, отметив, что российские и украинские официальные лица общаются напрямую друг с другом. И якобы российская делегация "извинилась" за обстрел цивильных объектов в Украине.

"После того, как Россия во вторник обстреляла Одессу и пассажирский поезд беспилотниками и ракетами , в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики принесли частные извинения и объяснили, что не всем подразделениям российской армии было приказано воздержаться от огня", - утверждают журналисты NYT со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Также они отмечают, что российские и украинские официальные лица общаются напрямую друг с другом, что является отходом от прошлогодней практики челночной дипломатии администрации Трампа. Частичное прекращение огня, о котором говорил Дональд Трамп, может стать ключевым испытанием нового подхода.

Відео дня

Советник администрации президента Украины, говоривший на условиях анонимности, назвал паузу "джентльменским соглашением" между переговорщиками.

Известно, что российскую делегацию в ОАЭ возглавил начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков, а вошли в нее исключительно представители Минобороны. Официально имена членов делегации не раскрывались, СМИ опознали двух участников на фотографиях с мероприятия. Один из них — это первый замначальника информации управления ГРУ Александр Зорин, а другой — переводчик Илья Курепов. Кто из них мог извиниться – неизвестно.

Переговорщик Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в общей сложности в переговорах приняли участие "пять российских генералов".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать этот вопрос.

Но официальные российские СМИ, например ТАСС, комментировали атаку на поезд в Харьковской области. 30 января росСМИ утверждали, что в Харьковской области ВС РФ уничтожили состав, который "перевозил личный состав 17-го Центра спецназначения "главного управления военной службы правопорядка Украины".

Неназванный собеседник ТАСС пояснил, что "17-й центр специального назначения является военным подразделением военной службы правопорядка. Он подчиняется Главному управлению военной службы правопорядка. Подразделение базируется в Львове".

Также ТАСС устверждает, что ранее российские силовики сообщали о переброске подразделения на харьковское направление "с целью пресечения случаев массового дезертирства в украинской армии".

Напомним, Фокус писал об атаке россиян на поезд 27 января. В момент удара в поезде "Барвенково — Львов — Чоп" находился 291 пассажир.

Позже Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших. Однако количество жертв возросло до шести.