Россия атаковала поезд на Харьковщине: Зеленский сообщил о 4 погибших (видео, обновлено)

Президент Украины сообщил, что в поезде сообщением Барвенково — Львов — Чоп, который атаковали российские дроны на Харьковщине, было более 200 человек. И нападение на гражданский поезд — это терроризм. После сообщения Зеленского в Харьковской облпрокуратуре сказали, что количество погибших возросло до пяти.

"В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково — исключительно как терроризм. Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда", — сообщил Владимир Зеленский, опубликовав в соцсетях видео горящего поезда сразу после российского удара.

Президент Украины сообщил, что в поезде было более 200 человек, а в вагоне, в который попал один из российских дронов, было 18 человек.

Сегодня российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду сообщением "Чоп-Барвенково" Фото: ГСЧС

"Всего от этого удара тремя дронами по состоянию на сейчас известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще четырех человек ищут спасатели, двое — ранены", — рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что россияне значительно увеличили возможности убивать и возможности терроризировать: они укладываются в прогресс террора. И все "нормальные люди мира" должны давить на Россию, чтобы наказать ее за то, что она делает и поддерживать Украину.

После сообщения президента Украины в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что найдены фрагменты пяти тел.

"Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз", — сказано в сообщении.

Напомним, Фокус писал о российском ударе по поезду на Харьковщине. По предварительной информации, враг атаковал поезд тремя беспилотниками типа Shahed. Попадания зафиксированы перед тепловозом и в пассажирский вагон, в результате чего возник пожар.

Напомним, 6 декабря Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове. В результате попадания здание вокзала практически полностью уничтожено, повреждены пригородные локомотивы и инфраструктура депо.