Вокзал в Фастове разрушен: "Укрзализныця" восстанавливает движение и меняет маршруты (видео)

Российская армия в ночь на 6 декабря нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Фастов Киевской области. В результате попадания здание вокзала практически полностью уничтожено, повреждены пригородные локомотивы и инфраструктура депо.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в интервью изданию "Суспільне" рассказал, что удары пришлись по зданию вокзала и по пригородному депо, где обслуживались электрички, обеспечивавшие сообщения Киева с областью. В депо повреждены несколько производственных цехов. Попадание также зафиксировано по диспетчерскому центру, однако пострадавших среди сотрудников, к счастью, нет — весь персонал успел укрыться в убежищах.

"Три поезда, которые находились на ремонте, — разрушены. Остальная техника восстанавливается, будет быстро отремонтирована, плюс мы передислоцируем из других регионов, чтобы Киевская область и столица имели железнодорожное сообщение", — сказал руководитель УЗ.

Перцовский назвал атаку "очередным варварским ударом по гражданской пассажирской инфраструктуре", подчеркнув, что вокзал Фастова — это узел, откуда тысячи людей ежедневно добираются на работу в Киев и близлежащие населенные пункты.

Возле разрушенной станции уже развернуты пункты ожидания для пассажиров — с палатками, возможностью согреться и получить горячий чай. Поезда дальнего сообщения направлены в обход Фастова. Киевская областная военная администрация обеспечила автобусы для подвоза пассажиров в обоих направлениях.

Как изменилось движение поездов

Из-за разрушения вокзала и повреждения инфраструктуры "Укрзализныця" временно изменила работу пригородных и региональных маршрутов:

Со стороны Киева движение ограничено по станции Мотовиловка.

Со стороны Козятина — по станции Кожанка.

Из Мироновки — по станции Фастов-2.

Маршрут Киев – Фастов-1 заменен на челночное сообщение Киев – Мотовиловка.

Поезд №892 Фастов – Славутич теперь курсирует в сообщении Боярка – Славутич, сам график движения при этом не изменен.

В направлениях Житомира и Василькова временно не курсируют:

№6491 Фастов-1 – Житомир

№7034 Житомир – Киев-Пасс. (пригородный)

№7037 Киев-Пасс. (пригородный) – Житомир

№6042 Васильков-Центр – Киев-Пасс. (пригородный)

№6041 Киев-Пасс. (пригородный) – Васильков-Центр

№6046 Васильков-Центр – Киев-Пасс. (пригородный)

Напомним, 6 декабря Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове. В связи с угрозой "Укрзализныця" оперативно изменила маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через город этой ночью.