Вокзал у Фастові зруйнований: "Укрзалізниця" відновлює рух і змінює маршрути (відео)

Російська армія в ніч на 6 грудня завдала удару по залізничній інфраструктурі в місті Фастів Київської області. Унаслідок влучання будівлю вокзалу практично повністю знищено, пошкоджено приміські локомотиви та інфраструктуру депо.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в інтерв'ю виданню "Суспільне" розповів, що удари припали на будівлю вокзалу і на приміське депо, де обслуговували електрички, що забезпечували сполучення Києва з областю. У депо пошкоджено кілька виробничих цехів. Попадання також зафіксовано по диспетчерському центру, проте постраждалих серед співробітників, на щастя, немає — весь персонал встиг сховатися в сховищах.

"Три потяги, які перебували на ремонті, — зруйновані. Решта техніки відновлюється, буде швидко відремонтована, плюс ми передислокуємо з інших регіонів, щоб Київська область і столиця мали залізничне сполучення", — сказав керівник УЗ.

Перцовський назвав атаку "черговим варварським ударом по цивільній пасажирській інфраструктурі", наголосивши, що вокзал Фастова — це вузол, звідки тисячі людей щодня добираються на роботу до Києва та прилеглих населених пунктів.

Біля зруйнованої станції вже розгорнуто пункти очікування для пасажирів — з наметами, можливістю зігрітися й отримати гарячий чай. Поїзди далекого сполучення спрямовані в обхід Фастова. Київська обласна військова адміністрація забезпечила автобуси для підвезення пасажирів в обох напрямках.

Як змінився рух поїздів

Через руйнування вокзалу та пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово змінила роботу приміських і регіональних маршрутів:

З боку Києва рух обмежено по станції Мотовилівка.

З боку Козятина — по станції Кожанка.

Із Миронівки — по станції Фастів-2.

Маршрут Київ — Фастів-1 замінено на човникове сполучення Київ — Мотовилівка.

Поїзд №892 Фастів — Славутич тепер курсує у сполученні Боярка — Славутич, сам графік руху при цьому не змінено.

У напрямках Житомира та Василькова тимчасово не курсують:

№6491 Фастів-1 — Житомир

№7034 Житомир — Київ-Пас. (приміський)

№7037 Київ-Пас. (приміський) — Житомир

№6042 Васильків-Центр — Київ-Пас. (приміський)

№6041 Київ-Пас. (приміський) — Васильків-Центр

№6046 Васильків-Центр — Київ-Пас. (приміський)

Нагадаємо, 6 грудня Збройні сили РФ атакували залізничну інфраструктуру у Фастові. У зв'язку із загрозою "Укрзалізниця" оперативно змінила маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі.