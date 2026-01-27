Россия ударила тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду на Харьковщине, — ОВА

Российские оккупанты атаковали пассажирский поезд в Харьковской области. В результате удара беспилотника произошло возгорание.

Пока нет информации о пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Глава ОГА сообщил, что на месте уже работают экстренные службы. Также были направлены автобусы для эвакуации пассажиров.

Больше информации об атаке беспилотника добавил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он рассказал, что россияне ударили по поезду тремя "Шахедами". Под атакой оказался поезд "Барвенково — Львов — Чоп".

Попадание произошло перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

В момент удара в поезде находился 291 пассажир. Известно о двух раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала скорой. Оба уже были госпитализированы в медицинские учреждения.

Відео дня

"Удар по пассажирскому поезду — это прямой акт российского террора против гражданских. Никакой военной цели", — подчеркнул Кулеба.

Директор центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии "Суспільному" рассказал о пострадавших в результате атаки — мужчина и женщина получили ранения. Их состояние врачи расценивают как средней тяжести.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА на Харьковщине в сторону Днепропетровщины еще в 15:19.

Напомним, 22 декабря неподалеку Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирский поезд 45/46 Харьков — Ужгород, который ехал по соседнему пути, экстренно затормозил, из-за чего с рельсов сошел и его локомотив.

Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что поезд возле Коростеня сошел с рельсов из-за удара российского БпЛА. Из-за того что пути перекрыты, ряд пассажирских поездов курсировали по объездному маршруту.

Напомним, 6 декабря Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове. В результате попадания здание вокзала практически полностью уничтожено, повреждены пригородные локомотивы и инфраструктура депо.