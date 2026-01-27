Росія атакувала потяг на Харківщині: Зеленський повідомив про 4 загиблих (відео, оновлено)

Президент України повідомив, що у потязі сполученням Барвінкове – Львів – Чоп, який атакували російські дрони на Харківщині, було понад 200 людей. І напад на цивільний потяг – це тероризм. Після повідомлення Зеленського у Харківській облпрокуратурі сказали, що кількість загиблих зросла до п'яти.

"В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга", — повідомив Володимир Зеленський, опублікувавши у соцмережах відео палаючого потяга одразу після російського удару.

Президент України повідомив, що у потязі було понад 200 людей, а у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей.

Сьогодні російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням "Чоп-Барвінкове" Фото: ДСНС

"Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє – поранені", — розповів Зеленський.

Президент України зазначив, що росіяни значно збільшили можливості вбивати та можливості тероризувати: вони вкладаються в прогрес терору. І всі "нормальні люди світу" мають тиснути на Росію, аби покарати її за те, що вона робить та підтримувати Україну.

Після повідомлення президента України в Харківській обласній прокуратурі сповістили, що знайдені фрагменти п’яти тіл.

"Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Фокус писав про російський удар по потягу на Харківщині. За попередньою інформацією, ворог атакував поїзд трьома безпілотниками типу Shahed. Влучання зафіксовані перед тепловозом та у пасажирський вагон, унаслідок чого виникла пожежа.

Нагадаємо, 6 грудня Збройні сили РФ атакували залізничну інфраструктуру у Фастові. Унаслідок влучання будівлю вокзалу практично повністю знищено, пошкоджено приміські локомотиви та інфраструктуру депо.