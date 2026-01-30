Трамп подтвердил энергетическое перемирие: ВС РФ перестали бить по подстанциям и ТЭС

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о начале энергетического перемирия и о том, что благодаря его договоренностям с Москвой уже нет ударов по Киеву. Что показывают данные Воздушных сил ВСУ и военных администраций относительно того, действительно ли Вооруженные силы Российской Федерации прекратили обстрелы ТЭС, подстанций и другой энергетической инфраструктуры?

Во время брифинга в Белом доме, который состоялся 29 января, Трамп заявил, что говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters. По словам главы Белого дома, уже началось "энергетическое перемирие" и оно продлится неделю. Фокус собрал информацию о текущих обстрелах ВС РФ и отчеты военных администраций, чтобы выяснить, прекратились ли удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Трамп объяснил, что договоренности достигли благодаря участию спецпредставителя Стивена Уиткоффа, который, среди прочего, занимается "незначительными огоньками" на Ближнем Востоке. Американский президент сказал, что РФ уже не бьет по Киеву и не будет обстреливать Украину во время холодов, которые надвигаются на следующей неделе.

"Я сказал, что Россия не ведет никаких обстрелов в течение определенного времени во время этой ужасной холодной погоды. Поэтому мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить стрельбу на неделю. И он согласился это сделать. Мы это очень ценим", — сказал Трамп вечером 29 января.

Удары по энергетике — данные командования и ОВА о "перемирии"

Между тем в отчетах Воздушного командования есть информация о текущих ударах ВС РФ с привлечением дронов-камикадзе и баллистики. В частности, в ночь на 29 января запустили 105 дронов (обезврежено 85), в ночь на 30 января — одна баллистическая ракета (из-под Воронежа) и 111 БпЛА (обезврежено 84). Согласно данным украинского командования, в течение двух суток насчитали суммарно 43 попадания в 22 локациях.

Что говорят военные администрации о последствиях ударов РФ — данные по состоянию на утро 30 января, через несколько часов после заявления Трампа.

Запорожская ОГА вечером 29 января сообщила, что россияне ударили по жилому дому и промышленному объекту. На месте попаданий начался пожар: пострадавших нет, но есть разрушения. Впоследствии появился доклад главы ОВА Ивана Федорова, который заявил об ударах 493 БпЛА различных модификаций, большинство — FPV.

Удар РФ — последствия обстрела Запорожья 29 января Фото: Запорожская ОВА

Днепропетровская ОВА написала об ударах артиллерией и беспилотников, в частности — FPV. Есть разрушения жилых домов, автомобилей. Также упоминается поражение инфраструктуры, но не уточняется, идет ли речь об энергетическом объекте.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях последние сигналы воздушной тревоги прозвучали около 13 ч 29 января, показывает мониторинг предупреждений Воздушных сил. При этом в ночь на 30 января сигнал тревоги раздавался в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, но было тихо в Киеве и Киевской области и в регионах в центре, на севере и западе. В отчетах местных властей, а также ДТЭК и "Укрэнерго", не нашлось информации о новых ударах ВС РФ по подстанциям и ТЭС.

Отметим, 29 января медиа The New York Times рассказало о деталях "энергетического перемирия". Выяснилось, что договоренности об остановке ударов по энергетике появились во время встречи в Абу-Даби. Речь идёт о "джентльменском соглашении": нет подписанных документов, а есть лишь словесное обещание. Кроме того, по словам источников NYT в офисе президента, россияне якобы извинились за удары по поезду (пятеро погибших) и по Одессе (разрушили подъезд). Впрочем, некоторые подразделения ВС РФ не получили приказ на остановку ударов, говорится в статье.

Напоминаем, Фокус опросил экспертов относительно оценок"энергетического перемирия" и они рассказали, по каким другим целям могут бить ВС РФ, переориентировавшись с подстанций и ТЭС.