РФ начнет бить по мостам в Киеве: что на самом деле стоит за "энергетическим перемирием"

Появилась информация о якобы "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией, однако никаких официальных подтверждений этому пока нет. Фокус разобрался, что означала бы такая договоренность в реальности, почему даже в случае паузы в ударах по энергетике РФ не прекратила бы обстрелы украинских городов и почему подобное перемирие могло бы сыграть в пользу Кремля.

Утром 29 января появились сообщения, что российское военное руководство якобы ввело временный запрет на удары по объектам инфраструктуры Украины, в частности энергетических сетей и других гражданских целей. Эту информацию распространили военные корреспонденты и Telegram-каналы, цитируя данные из российских источников.

По данным этих сообщений, ограничения должны были вступить в силу в 7:00 по московскому времени. Речь идет о запрете атак как на объекты в Киеве и Киевской области, так и по всей территории Украины. Представители российских военкоров уточняют, что речь об "энергетическом перемирии", которое должно прекратить удары по инфраструктурным целям.

Відео дня

Однако ни одна из сторон конфликта — ни Министерство обороны России, ни украинские официальные структуры — не подтвердила эту информацию по состоянию на сейчас. В Вооруженных силах Украины также сообщили Фокусу, что не имеют подтверждения о введении подобного режима.

Энергетическое перемирие: почему об этом заговорили без официальных подтверждений

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев обращает внимание, что так называемое "энергетическое перемирие" следует рассматривать прежде всего в политическом контексте. По его словам, само появление подобных сигналов является индикатором договорной способности сторон и потенциальной готовности к дальнейшему переговорному процессу.

"Энергетическое перемирие — это не вопрос того, кому оно выгоднее, Украине или России. Такие формулировки вообще выглядят недипломатично. Речь идет о сигнале обеих сторон о готовности договариваться", — объясняет Фокусу эксперт.

По мнению Снегирева, появление информации о возможном запрете ударов по энергетической инфраструктуре не является случайным. Она выполняет функцию своеобразного "зондирования" — как общественного мнения, так и позиций ключевых участников потенциального переговорного процесса: Украины, России и Соединенных Штатов. Речь идет о проверке уровня доверия и реальной готовности сторон придерживаться договоренностей.

Аналитик напоминает, что эти сигналы появляются на фоне крайне ограниченной публичной информации о переговорах, в частности после контактов в Абу-Даби. Показательным, по его словам, является сам перечень вопросов, которые там обсуждались: не отдельные удары или ограниченные договоренности, а возможность полного прекращения активной фазы боевых действий и механизмы верификации нарушений на линии фронта.

"В этом контексте энергетическое перемирие — лишь один из тестовых элементов. Если оно работает, тогда появляется смысл говорить о более широких договоренностях. Если нет — ни один переговорный стол не имеет смысла", — отмечает Снегирев.

Отдельное внимание эксперт уделяет причинам, по которым Россия может быть заинтересована в таком формате договоренностей. По его оценке, удары по нефтеперерабатывающей, нефте- и газодобывающей инфраструктуре РФ нанесли российской экономике прямые убытки на десятки миллиардов долларов. Дефицит бюджета России достиг рекордных показателей, а рост расходов и падение доходов от экспорта энергоносителей создают риски социальной нестабильности.

"Для Кремля критически опасны не сами удары, а их социальные последствия — дефицит топлива, рост цен, напряжение в регионах. Именно этого больше всего боится Путин", — подчеркивает аналитик.

В то же время, по словам Снегирева, Украина также находится под серьезным давлением внутренних вызовов. Ситуация в энергетике, а также в угольной и газодобывающей отраслях остается критической. Удары по объектам инфраструктуры, в частности по нефтетранспортным маршрутам, создают риски не только для прохождения отопительного сезона, но и для стабильности украинской экономики в целом.

Эксперт делает вывод: энергетическое перемирие является сигналом не слабости, а изменения логики противостояния.

"Факт того, что Россия готова обсуждать такие ограничения, означает одно: тактика энергетического террора не сработала. Если это перемирие будет соблюдено, Москва теряет один из своих ключевых рычагов давления на Украину", — говорит Снегирев.

По его словам, в таком случае речь идет о серьезном политическом, информационном и военном вызове для России, который разрушает образ ее "неуступчивости" и демонстрирует, что предыдущие жесткие нарративы Кремля были скорее элементом политического блефа.

Энергетическое перемирие на руку России: чем может обернуться пауза в ударах по энергообъектам

Аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предостерегает: даже имитация "энергетического перемирия" не означает прекращения атак по гражданским целям. Отказ от ударов по энергетике может быть компенсирован обстрелами других критически важных объектов, напрямую влияющих на жизнь гражданского населения.

В то же время Коваленко рассматривает гипотетический сценарий, при котором Россия соглашается на краткосрочное перемирие — на месяц, два или даже три. По его мнению, ключевой вопрос заключается не в продолжительности такой паузы, а в ее последствиях для Украины.

"Представим, что в течение нескольких месяцев не будет ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но в то же время и Украина не сможет бить по территории России — по НПЗ, объектам ВПК, энергетике. А именно в этой плоскости мы сегодня создаем для РФ значительно большую угрозу, чем она для нас", — объясняет Фокусу эксперт.

По словам Коваленко, Украина за годы войны адаптировалась к воздушному террору: и на уровне систем ПВО, и на уровне общественной устойчивости. Зато Россия оказалась уязвимой к ударам по собственной инфраструктуре. В 2024-2025 годах атаки по НПЗ, военным аэродромам, системам ПВО и предприятиям ВПК, в частности в Крыму, Татарстане и Ижевске, существенно подорвали ее возможности.

"Удары по производству дронов в Алабуге и по заводу "Купол" в Ижевске если не останавливали, то серьезно тормозили выпуск средств террора", — отмечает аналитик.

Он предупреждает: перемирие даст России время для восстановления и накопления ресурсов. По его оценкам, РФ уже сейчас способна производить более 100 ударных дронов в сутки, а вместе с дронами-приманками — до 200 единиц ежедневно. Это означает до 6 тысяч дронов в месяц и почти 40 тысяч за полгода.

"Через шесть месяцев такого "перемирия" Россия может иметь потенциал массированных атак в тысячу дронов в сутки. Вопрос — сможет ли наша ПВО эффективно противодействовать такому количеству", — подчеркивает Коваленко.

По его мнению, временное спокойствие в тылу может обернуться кратно большими угрозами в будущем. Аналитик отмечает, что стратегическая цель России остается неизменной — террор и уничтожение Украины как государства.

"Мир для России — это не конец войны, а пауза для восстановления сил. И вопрос заключается в том, нужен ли нам такой "мир", после которого мы можем не выдержать ни в тылу, ни на фронте", — резюмирует эксперт.

По словам Коваленко, единственной гарантией справедливого и длительного мира остается последовательное ослабление военного потенциала России, а не временные договоренности, которые работают в пользу агрессора.

Если бы было "перемирие": почему РФ не перестанет наносить удары по Украине

Военный эксперт Олег Жданов убежден: даже в случае так называемого "энергетического перемирия" российские обстрелы не прекратятся — изменится лишь перечень целей. По его словам, кроме энергетики, Россия имеет широкий спектр объектов для поражения, в частности транспортную и критическую инфраструктуру.

"Кроме энергетики, есть мосты, железная дорога, логистические узлы. Российские пропагандисты и зет-блогеры неоднократно публично задавали вопрос, почему в Киеве до сих пор целые мосты. Они прекрасно понимают, что мостов немного и каждый из них имеет стратегическое значение", — отмечает Фокусу Жданов.

Эксперт обращает внимание, что РФ активно наращивает технологические возможности ударов, в частности применение дронов с онлайн-управлением через спутниковую связь и ретрансляторы, в том числе размещенные на территории Беларуси. Это, по его словам, существенно расширяет перечень потенциальных целей для атак.

На фоне распространения информации о возможном "запрете" ударов по энергетике Жданов предостерегает от завышенных ожиданий в обществе.

"Даже если предположить существование какого-то энергетического перемирия, это вовсе не означает прекращения обстрелов. Это очень болезненная тема, но иллюзии здесь опасны", — отмечает эксперт.

По его мнению, Украина не заинтересована в энергетическом перемирии, поскольку удары по энергетической и топливной инфраструктуре РФ остаются одним из ключевых инструментов давления на агрессора.

"Это фактически единственный эффективный рычаг влияния на Россию. Баллистических возможностей у нас ограничено, и именно удары по топливно-энергетическому комплексу дают ощутимый результат", — объясняет Жданов.

Он отдельно подчеркивает значение украинских ракетных и дроновых программ, отмечая, что даже ограниченное количество высокомощных ударов наносит значительно больший ущерб, чем массовые атаки легкими дронами.

"Несколько ракет с боевой частью по 300 килограммов — это принципиально другой уровень разрушений, чем десятки дронов с меньшей мощностью", — отмечает эксперт.

Комментируя дипломатический трек, Жданов советует воспринимать нынешние переговорные сигналы как политический спектакль, а не как реальный путь к быстрому миру.

"Переговорный процесс сейчас — это скорее театрализованная демонстрация, в том числе для США. И Украина, и Россия показывают, что "процесс идет", но это не означает реальной готовности Кремля останавливать войну", — считает он.

По словам эксперта, Россия не отказывается от энергетического террора как инструмента войны, ведь энергетика тесно связана с газо- и нефтепроводами, генерацией и топливной логистикой

Напомним, что в ночь на 27 января россияне атаковали энергетический объект в Одессе, и как отмечают энергетики на его ремонт уйдет много времени, поскольку "разрушения колоссальные".