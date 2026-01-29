Временное "энергетическое перемирие": Россия якобы запретила удары по инфраструктуре Украины

Утром в России якобы ввели временный запрет на удары по украинской инфраструктуре, который военные эксперты называют "энергетическим перемирием". Кроме того, аналогичную информацию о запрете на атаки по российским энергетическим объектам подтвердил Константин Немичев.

Как сообщает украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram, российские военкоры распространяют данные о запрете огневого поражения любых объектов инфраструктуры на всей территории Украины с 7:00.

В то же время независимые мониторинговые каналы отмечают, что российские войска готовятся к вероятному массированному удару, что может угрожать энергетической и транспортной системе Украины.

Основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев подтвердил информацию и отметил: "Похоже, энергетическое перемирие действительно работает с обеих сторон. Посмотрим, как его будут выполнять на практике".

В сообщении российских военкоров, которое распространяют среди военных, говорится, что с 7 утра в ВС РФ якобы действует запрет на удары по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по всей инфраструктуре Украины. Сами военкоры отмечают, что не могут подтвердить достоверность этой информации и планируют проверить ее, наблюдая за динамикой ударов в течение ближайших 24 часов.

Стоит заметить, что пока ни Минобороны России, ни Министерство обороны Украины, ни другие официальные источники не комментировали это заявление.

Кроме того, по данным источников Фокуса, в Вооруженных силах Украины пока не имеют никакой информации относительно "энергетического перемирия" с РФ.

Напомним, что в ночь на 27 января россияне атаковали энергетический объект в Одессе, и как отмечают энергетики на его ремонт уйдет много времени, поскольку "разрушения колоссальные".

ТакжеФокус писал, что нынешняя ситуация в украинской энергосистеме фактически повторяет циклическую "синусоиду": удары по объектам вызывают аварийные отключения, после ремонта ситуация стабилизируется на короткое время, но следующие атаки снова нарушают работу системы.