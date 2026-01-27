Энергосистема Украины в "замкнутом круге": эксперт объяснил, при каких условиях можно предотвратить блэкаут

Нынешняя ситуация в украинской энергосистеме фактически повторяет циклическую "синусоиду": удары по объектам вызывают аварийные отключения, после ремонта ситуация стабилизируется на короткое время, но следующие атаки снова нарушают работу системы. Выход из этой системной проблемы возможен только при двух условиях — эффективной противовоздушной обороны и увеличении генерационных мощностей.

Как рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире День.LIVE, только комплексный подход — одновременное укрепление ПВО и наращивание надежных мощностей — способен обеспечить стабильную работу энергосистемы Украины и уменьшить зависимость от разрушительных атак.

"После периода стабилизационных отключений через несколько дней снова происходят удары, и ситуация повторяется. Выйти из этого замкнутого круга возможно только при двух условиях: при наличии достаточных сил и средств противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов и при условии не только восстановления, но и постоянного наращивания новых энергетических мощностей", — пояснил он.

Также специалист добавил, что нынешнее внимание к децентрализованной генерации остается преимущественно декларативным. В частности, единичные мини-ТЭЦ или генераторы для отдельных домов не решают проблему. Поэтому, по его мнению, для улучшения ситуации нужна целостная сеть малых энергоустановок, которые были бы объединены в разумную систему и интегрированы в объединенную энергетическую сеть страны.

Кроме этого, он критически отметил неэффективность инвестиций в солнечные панели низкого качества, которые не работают в зимний период. По его мнению, средства следует направлять на энергетические установки, обеспечивающие гарантированную мощность и не зависящие от погодных условий, в частности на биомассу, биогаз, торф, дизельное топливо, газовый конденсат и гидроэнергию.

"Мы неоднократно повторяли, что нельзя просто перераспределять то, что осталось, ведь ресурсов становится все меньше — нужно создавать новые гарантированные мощности. Так же мы много раз предупреждали, что не стоит тратить средства на фотоэлектрические панели, ведь зимой они под снегом фактически не работают", — пояснил он в эфире.

Напомним, что в результате российской комбинированной атаки дронов и ракет на Харьков вечером 26 января около 80% города и области остались без электроэнергии.

Также Фокус писал, что в ночь на 27 января российские войска атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед", в результате чего были разрушены объекты энергетической инфраструктуры. В ДТЭК заявили, что восстановительные работы будут длительными из-за масштабных разрушений.