"Не означает, что удары закончатся навсегда": о чем сигнализирует энергетическое перемирие между Украиной и РФ, — NYT

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский объявили об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Если Кремль придерживается условий, это станет еще одним признаком того, что переговоры об окончании войны набирают обороты.

Достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом пишет издание The New York Times.

Непонятно, когда именно Дональд Трамп попросил главу Кремля Владимира Путина о прекращении атак на украинские города. Ни Белый дом, ни Кремль не делали публичных объявлений о возможном разговоре с политиками.

Издание обращает внимание, что, в отличие от переговоров о перемирии прошлого года, которые ни к чему не привели, на этот раз чиновники Украины и России общаются друг с другом напрямую. Частичное прекращение огня, объявленное Трампом, может стать "ключевым испытанием нового подхода".

Советник администрации президента Украины на условиях анонимности изданию назвал паузу между сторонами "джентльменским соглашением" между участниками переговоров.

Самуэль Чарап, эксперт по вопросам РФ и Украины в RAND Corporation, также прокомментировал изданию энергетическое перемирие между сторонами войны. Исследователь считает, что такие действия могут быть расценены как "меры по укреплению доверия". Они могут быть нужными для того, чтобы "продемонстрировать серьезность намерений в переговорах".

Однако это не признак того, что обстрелам наступил конец.

"Это не означает, что удары прекратятся навсегда", — подчеркнул эксперт.

В то же время ряд предварительных заявлений американской и других сторон свидетельствуют о том, что мирные переговоры "набирают обороты". Об этом в частности свидетельствует статус собеседников на встречах в Абу-Даби, куда Украина отправила Кирилла Буданова.

Напомним, 29 января утром украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что военкор РФ распространяют данные о введении ограничений на огневые атаки любых объектов инфраструктуры в Украине.

Владимир Зеленский вечером 29 января отреагировал на энергетическое перемирие: ситуация покажет.